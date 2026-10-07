Spis treści: Kiedy zmiana czasu na zimowy i jak wpływa na pracę? Ile zyska pracownik podczas zmiany czasu w październiku? Dzień wolny także wchodzi w grę

Kiedy zmiana czasu na zimowy i jak wpływa na pracę?

Zmiana czasu z letniego na zimowy będzie miała miejsce w październiku. Zegarki z godziny 3:00 na 2:00 przesuniemy w nocy z 24 na 25 października.

Pomimo wieloletnich dyskusji oraz konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską, państwa członkowskie wciąż stosują tę praktykę.

O tym, że przestawianie zegarków oddziałuje na organizm człowieka i wpływa na jego sen, nastrój i samopoczucie wiemy od dawna. Zmiana czasu wpływa jednak także na rynek pracy. W październiku dochodzi bowiem do wydłużenia czasu pracy, natomiast na wiosnę podczas przejścia na czas letni, do skrócenia. A to jednocześnie wpływa na obowiązki pracodawcy w zakresie wynagrodzeń, dodatków nocnych oraz ewidencji czasu pracy.

Zmiana czasu na zimowy i konsekwencje pracownicze dotyczą najczęściej lekarzy, policjantów, pracowników komunikacji czy celników. Na liście zawodów, które determinuje przestawianie zegarków, są także barmani, żołnierze, ochroniarze czy pielęgniarki.

Ile zyska pracownik podczas zmiany czasu w październiku?

Zmiana czasu na zimowy oznacza cofnięcie wskazówek zegara o jedną godzinę, przez co jednocześnie wydłuża się czas pracy tych, którzy są na nocnej zmianie. W Kodeksie pracy jasno jest zaznaczone, że norma etatowa wynosi osiem godzin roboczych. Zmiana czasu powoduje, że w praktyce pracownik wykonuje obowiązki przez dziewięć godzin. A to oznacza nadliczbowe godziny.

Jak czytamy w artykule 151. Kodeksu pracy, pracownikowi na zmianie w momencie zmiany czasu na zimowy przysługuje normalne wynagrodzenie za przepracowaną godzinę oraz dodatek 100 proc. wynagrodzenia.

Ten dodatek jest wypłacany także w przypadku niedziel i świąt niebędących dniami pracy pracownika, w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto, a także z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.

Dzień wolny także wchodzi w grę

Dodatkowa godzina pracy podczas październikowej zmiany czasu na zimowy oznacza także konieczność wypłaty dodatku za pracę w porze nocnej. Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym w 2026 roku 4806 zł brutto i fakcie, że w październiku wymiar czasu pracy wynosi 176 godzin dla pracownika zatrudnionego na pełny etat, dodatek ten wyniesie 5,46 zł.

Co jeszcze istotne, możliwe jest także odebranie przepracowanej dodatkowej godziny w innym terminie. Jeśli tylko pracownik sam poprosi o takie rozwiązanie, to pracodawca może zgodzić się na to, by pracownik pracował krócej w innym dniu. Natomiast jeśli to pracodawca wychodzi z propozycją "oddania" nadgodziny, to wtedy pracownikowi przysługuje już nie jedna godzina, a 1,5 godziny wolnego.

W tym przypadku przepisy nakładają na pracodawcę sztywny termin, ponieważ musi to nastąpić do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W obu przypadkach (jeśli dojdzie do odbioru czasu wolnego) pracownikowi nie przysługuje już finansowy dodatek za nadgodziny, a jedynie normalne wynagrodzenie.



