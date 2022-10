Spis treści: 01 Kiedy zmiana czasu na zimowy i czy to już dziś?

02 Zmiana czasu na zimowy: czy to ostatni raz?

03 Kiedy zmiana czasu na zimowy? Będzie jeszcze kilka

04 Czy zmiana czasu na zimowy powinna zostać zlikwidowana?

Kiedy zmiana czasu na zimowy i czy to już dziś?

Zgodnie z harmonogramem każdego roku w ostatnią niedzielę marca, a także w ostatnią niedzielę października, przestawiamy wskazówki naszych zegarków. Kiedy zmiana czasu na zimowy? To jeszcze nie dziś, a zmiana czasu z letniego na zimowy będzie miała miejsce już za kilkanaście dni.

Kiedy dokładnie wypada zmiana czasu na zimowy? Zegarki przestawiamy w nocy z 29 na 30 października 2022, nad ranem - z godz. 3:00 na 2:00. Zmiana czasu na zimowy oznacza, że nasz sen będzie o godzinę dłuższy.

Zmiana czasu na zimowy: czy to ostatni raz?

Pytanie "kiedy zmiana czasu na zimowy" miało być już historią. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2018 roku sprawiła, że Komisja Europejska przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców Unii. Jak się okazało, aż 90 proc. ankietowanych opowiedziało się za zlikwidowaniem zmiany czasu.

Wszystko wskazywało na to, że zmiana czasu za zimowy faktycznie przejdzie do lamusa. Niestety prace nad projektem przerwała pandemia koronawirusa. Ostatecznie większość krajów unijnych nie poparła jeszcze pomysłu i Komisja Europejska zaleciła kontynuowanie zmiany czasu do 2026 roku.

Kiedy zmiana czasu na zimowy? Będzie jeszcze kilka

Brak konsekwencji i decyzyjności Rady Europejskiej sprawia, że przed nami kolejne lata z pytaniem "kiedy zmiana czasu na zimowy". Na mocy decyzji Rady Ministrów wydano rozporządzenie w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026. Kiedy zmiana czasu na zimowy? Te daty to:

29/30 października 2022 r.;

28/29 października 2023 r.;

26/27 października 2024 r.;

25/26 października 2025 r.;

24/25 października 2026 r.

Jak widać, nie licząc tegorocznego przestawiania wskazówek zegarów, przed nami przynajmniej jeszcze czterokrotna zmiana czasu na zimowy. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej Rada Europejska nie zmieni zdania. Wiadomo natomiast, że zmiana czasu na zimowy i problemy z tym związane wracają w Europie jak bumerang.

Czy zmiana czasu na zimowy powinna zostać zlikwidowana?

Zmiana czasu na zimowy przynosi spore uciążliwości. Przede wszystkim konieczność przestawiania wskazówek zegarków to ponoszenie wyższych kosztów energetycznych. Od lat słychać również głosy płynące z wielu przedsiębiorstw: zmiana czasu na zimowy to problemy dla transportu, hotelarstwa, logistyki czy budownictwa.

Jak się okazuje, zmiana czasu na zimowy niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Przeprowadzone w Polsce badania pokazują, że zmiana czasu na zimowy u niemal 80 proc. ankietowanych prowadzi do zmęczenia i apatii, a połowa pytanych przyznała, że ma problemy z bezsennością.

Zmiana czasu na zimowy została podważona we Włoszech. Włoskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej podało, iż pozostawienie czasu letniego na stałe ograniczyłoby emisję CO2 o 200 tysięcy ton i przyniosło 500 milionów euro oszczędności.

