Widmo Brockenu w Beskidach

Fenomen Brockenu, znany też jako mamidło górskie, to złudzenie optyczne widoczne w określonych warunkach, nie tylko w górach. Polega ono na dostrzeżeniu swojego własnego cienia na chmurze znajdującej się poniżej. Co ciekawe, to zjawisko może dostrzec tylko obserwator. Jest to całkowicie naturalny fenomen.