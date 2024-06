Złowili w jeziorze sejf. W środku ogromna kwota

Tym razem, jak donoszą media, wyprawa była bardzo udana. Para za pomocą ogromnego magnesu, wrzuconego na linie do jeziora, wyłowiła zamknięty sejf. Po otworzeniu go okazało się, że w środku jest znaczna kwota pieniędzy w 100-dolarowych banknotach.

- Wyciągnęliśmy go i były tam ogromne stosy, setki setek - powiedział James Kane w rozmowie z kanałem NY1. Po przeliczeniu okazało się, że było to 100 tys. dolarów (ok. 395 tys. zł). Banknoty w większości były jednak mokre i zniszczone.