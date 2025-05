Złodziej złapany na gorącym uczynku. Interwencji towarzyszyła kamera

W przedstawionym w najbliższym odcinku przypadku mamy do czynienia z kradzieżą sklepową . Ma ona miejsce wtedy, gdy sprawca wchodzi na teren sklepu, dokonuje czynu i wychodzi ze sklepu, opuszczając linię kas bez opłaty za towar.

Od tego czy zostanie ona zakwalifikowana na przestępstwo czy wykroczenie zależy przede wszystkim od wartość skradzionego mienia . Jeśli mienie jest warte poniżej 800 zł mamy do czynienia z wykroczeniem, za które ustawodawca przewidział następujące konsekwencje:

Kara ograniczenia wolności od miesiąca do roku.

Kara aresztu od 5 do 30 dni,

Grzywna od 20 zł do 5 000 zł,

Policjanci, którzy wobec takich osób podejmują interwencję, najczęściej stosują postępowanie mandatowe lub wnioski o ukaranie do sądu. Tutaj też należy pamiętać, o treści art. 12 §2 Kodeksu karnego - odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo. Mając do czynienia z przestępstwem kradzieży musimy liczyć się z surowymi konsekwencjami, takimi jak pozbawienie wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat.