Surowy krajobraz Islandii? A może egzotyczna kultura Maroka? Siatka połączeń węgierskiego przewoźnika oferuje wiele fascynujących kierunków. Wśród nich najlepszy jest ten, do którego można polecieć… za darmo.

Brzmi niewiarygodnie? A jednak to prawda - Wizz Air po raz pierwszy w Polsce uruchamia swój kultowy projekt #LetsGetLost. Za tajemniczym hasztagiem kryje się konkurs, w którym do wygrania jest bilet lotniczy w nieznane. I nie ma w tym ani krzty przesady.

Już pod koniec września 25 pasażerów i ich osoby towarzyszące wystartują z warszawskiego lotniska w nieznanym kierunku. To specjalny lot niespodzianka dla podróżników, którzy nie boją się przygód i zawalczą w konkursie linii.

Co zrobić, aby polecieć lotem niespodzianką Wizz Air?

Tajemniczy lot to z pewnością nagroda warta zachodu. Aby zdobyć wymarzony bilet, trzeba mieć konto na Instagramie i wykazać się kreatywnością.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które między 27 sierpnia a 6 września opublikują na swoim profilu zdjęcie lub film pokazujący ich "podróżniczą, żądną przygód naturę" - czytamy na stronie Wizz Air.

Do publikacji należy dodać hashtag #LetsGetLostPoland i oznaczyć profil @wizzair. Pamiętaj, aby zmienić ustawienia profilu na publiczny. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat i spełnić warunki regulaminu.

Przewoźnik skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą Instagrama. Laureaci będą mogli ruszyć w nieznane, zabierając ze sobą jedną osobę towarzyszącą.

Wizz Air: #LetsGetLostPoland - co warto wiedzieć?

Lot do tajemniczego miejsca wystartuje z Warszawy 25 września. Cel podróży pasażerowie poznają tuż przed lądowaniem. Nie jest znana również godzina odlotu i przylotu ani szczegóły dotyczące hotelu czy bagażu, który można zabrać. Na kilka dni przed wylotem zwycięzcy konkursu dostaną jedynie wskazówkę co do pogody, na którą powinni się szykować.

Odważnych szczęśliwców czeka czterodniowa przygoda, podczas której będą zaznajamiać się z lokalną kulturą, atrakcjami i kuchnią. Przewoźnik zapowiada też liczne niespodzianki.

Lot w nieznane z Wizz Air - poprzednie kierunki

Wizz Air oferuje obecnie aż 67 tras z Warszawy do innych krajów. Wśród najciekawszych kieunków można znaleźć takie perełki jak Teneryfa, Majorka, Malaga, Rzym, Nicea, Madera czy Marrakesz.

#LetsGetLost to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych inicjatyw przewoźnika. W dotychczasowych edycjach podróżni z Wiednia lądowali w Walencji, z Londynu w Antalyi, zaś zwycięzcy konkursu we Włoszech polecieli do Abu Zabi oraz do Mołdawii.

Jak widać, nie da się odgadnąć klucza wyboru kierunku. Zatem poza odpowiednim bagażem na lot w nieznane zdecydowanie należy zabrać otwartość na przygodę.

#LetsGetLost to podróżowanie w najczystszej postaci: emocje związane z pakowaniem walizki, przyjazdem na lotnisko i wejściem na pokład samolotu bez wiedzy, gdzie zakończy się ta przygoda.

Właśnie dlatego konkurs stał się jedną z naszych najbardziej lubianych inicjatyw i nie możemy się doczekać, aż po raz pierwszy wezmą w nim udział polscy podróżni.

- Warszawo, jesteś gotowa, by dać się ponieść przygodzie? - zachęca Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Marta Radzikowska



