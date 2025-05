Turyści zgubili szlak. Mimo że było lato, słońce już zaszło, a rodzeństwo zastał mrok. Jan zauważył z pozoru łatwe zejście. Postanowił w ciemności sprawdzić trasę. Wraz z siostrami chciał zejść do Czarnego Stawu Gąsienicowego . Niestety ani tam nie dotarł, ani nie wrócił do zaniepokojonych dziewcząt.

Mężczyzna obwiniał się o śmierć Anny. Jak relacjonował Żuławski: "Prześladowała go myśl, że to on jest odpowiedzialny za sytuację, w której się znaleźli, że on jest także sprawcą śmierci Hackbeilówny. Począł się głośno obwiniać, tracił resztki panowania nad sobą, trawiła go gorączka, był chory, moralnie zdruzgotany. Wreszcie, wśród majaczeń, zjawiła się uporczywa myśl o samobójstwie. Tak minęła trzecia noc, czwarty dzień i znów jeszcze jedna noc. (…) Piątego dnia od wejścia w żleb, ok. godz. 13:00 Bandrowski rzucił się w przepaść". Przerażona Maria została sama.