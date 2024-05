"Ile czasu zajmuje nam zatankowanie samochodu do pełna? Porównajmy to do F-16" - stwierdził Sztab Generalny Wojska Polskiego, zamieszczając w sieci nagranie z napełniania zbiornika na paliwo w trakcie lotu. Dowództwo naszej armii zdradziło, jak długo trwa uzupełnianie paliwa w wielozadaniowych myśliwcach, które stanowią trzon obrony nieba RP.