Zaskoczenie w niemieckim centrum handlowym. Nie mają pojęcia, jak to zrobił

Alicja Krause

Do nietypowej sytuacji doszło w piątek w Allende-Center w Berlinie, gdzie nagle w jednym ze sklepów pojawił się dzik. Na miejscu interweniowali policjanci oraz specjaliści z lokalnego zoo. Zaskakująca akcja zakończyła się szczęśliwie - zwierzę wróciło na łono natury. Służby wciąż nie wiedzą, jak wcześniej dzik dostał się do galerii.

Dzik spacerujący po sklepie w centrum handlowym w Berlinie. Interweniowała policja
Dzik wtargnął do centrum handlowego w Berlinie. Interweniowali policjanci

W skrócie

  • W piątek rano w centrum handlowym Allende-Center w Berlinie pojawił się dzik.
  • Policja oraz specjaliści z lokalnego zoo interweniowali na miejscu.
  • Zwierzę udało się wyprowadzić na zewnątrz i wróciło na łono natury.
  • Wciąż nie wiadomo, jak wcześniej dzik dostał się do środka.
Jak informuje "Berliner Zeitung", do zdarzenia doszło w piątkowy poranek. Wówczas w centrum handlowym Allende-Center w Berlinie pojawił się dzik.

Na miejscu interweniowali policjanci. Jak wynika z fotografii zamieszczonej w mediach społecznościowych przez berlińskich funkcjonariuszy, zwierzę zabłąkało się w jednym ze sklepów, tuż przy ladzie.

Nietypowa sytuacja w Berlinie. Do centrum handlowego wtargnął dzik

Zgodnie z informacjami "Berliner Zeitung" po przybyciu policji na miejsce "całe centrum handlowe zostało odgrodzone". Gazeta "Mitteldeutsche Zeitung" podała z kolei, że specjaliści z berlińskiego zoo wzięli ze sobą pistolet ze środkiem usypiającym. Próba uśpienia dzika się jednak nie powiodła, o czym miały zadecydować "warunki przestrzenne".

"Berliner Zeitung" wskazał, że ostatecznie około południa dzika udało się wyprowadzić na zewnątrz, torując mu drogę, którą powinien podążać, m.in. z wykorzystaniem palet towarowych.

Jak podsumował rzecznik berlińskiej policji w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową, dzięki podjęciu tych działań "dzik wrócił na wolność".

Nadal nie jest pewne, w jaki sposób zdołał on wtargnąć do centrum handlowego. To zlokalizowane jest w sąsiedztwie zalesionego obszaru.

Źródła: "Berliner Zeitung", "Mitteldeutsche Zeitung"

