W skrócie W piątek rano w centrum handlowym Allende-Center w Berlinie pojawił się dzik.

Policja oraz specjaliści z lokalnego zoo interweniowali na miejscu.

Zwierzę udało się wyprowadzić na zewnątrz i wróciło na łono natury.

Wciąż nie wiadomo, jak wcześniej dzik dostał się do środka.

Jak informuje "Berliner Zeitung", do zdarzenia doszło w piątkowy poranek. Wówczas w centrum handlowym Allende-Center w Berlinie pojawił się dzik.

Na miejscu interweniowali policjanci. Jak wynika z fotografii zamieszczonej w mediach społecznościowych przez berlińskich funkcjonariuszy, zwierzę zabłąkało się w jednym ze sklepów, tuż przy ladzie.

Nietypowa sytuacja w Berlinie. Do centrum handlowego wtargnął dzik

Zgodnie z informacjami "Berliner Zeitung" po przybyciu policji na miejsce "całe centrum handlowe zostało odgrodzone". Gazeta "Mitteldeutsche Zeitung" podała z kolei, że specjaliści z berlińskiego zoo wzięli ze sobą pistolet ze środkiem usypiającym. Próba uśpienia dzika się jednak nie powiodła, o czym miały zadecydować "warunki przestrzenne".

"Berliner Zeitung" wskazał, że ostatecznie około południa dzika udało się wyprowadzić na zewnątrz, torując mu drogę, którą powinien podążać, m.in. z wykorzystaniem palet towarowych.

Jak podsumował rzecznik berlińskiej policji w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową, dzięki podjęciu tych działań "dzik wrócił na wolność".

Nadal nie jest pewne, w jaki sposób zdołał on wtargnąć do centrum handlowego. To zlokalizowane jest w sąsiedztwie zalesionego obszaru.

Źródła: "Berliner Zeitung", "Mitteldeutsche Zeitung"

