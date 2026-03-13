Zaskoczenie w niemieckim centrum handlowym. Nie mają pojęcia, jak to zrobił
Do nietypowej sytuacji doszło w piątek w Allende-Center w Berlinie, gdzie nagle w jednym ze sklepów pojawił się dzik. Na miejscu interweniowali policjanci oraz specjaliści z lokalnego zoo. Zaskakująca akcja zakończyła się szczęśliwie - zwierzę wróciło na łono natury. Służby wciąż nie wiedzą, jak wcześniej dzik dostał się do galerii.
W skrócie
Jak informuje "Berliner Zeitung", do zdarzenia doszło w piątkowy poranek. Wówczas w centrum handlowym Allende-Center w Berlinie pojawił się dzik.
Na miejscu interweniowali policjanci. Jak wynika z fotografii zamieszczonej w mediach społecznościowych przez berlińskich funkcjonariuszy, zwierzę zabłąkało się w jednym ze sklepów, tuż przy ladzie.
Zgodnie z informacjami "Berliner Zeitung" po przybyciu policji na miejsce "całe centrum handlowe zostało odgrodzone". Gazeta "Mitteldeutsche Zeitung" podała z kolei, że specjaliści z berlińskiego zoo wzięli ze sobą pistolet ze środkiem usypiającym. Próba uśpienia dzika się jednak nie powiodła, o czym miały zadecydować "warunki przestrzenne".
"Berliner Zeitung" wskazał, że ostatecznie około południa dzika udało się wyprowadzić na zewnątrz, torując mu drogę, którą powinien podążać, m.in. z wykorzystaniem palet towarowych.
Jak podsumował rzecznik berlińskiej policji w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową, dzięki podjęciu tych działań "dzik wrócił na wolność".
Nadal nie jest pewne, w jaki sposób zdołał on wtargnąć do centrum handlowego. To zlokalizowane jest w sąsiedztwie zalesionego obszaru.
Źródła: "Berliner Zeitung", "Mitteldeutsche Zeitung"