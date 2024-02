Zapłacił ze jedną noc, został na pięć lat. "Klient" chciał przejąć hotel

New Yorker to charakterystyczny przez swoje logo unoszące się nad Manhattanem hotel, w którym przez dekadę mieszkał Nikola Tesla. Obiekt gościł także wiele sportowych sław ze względu na bliskość do legendarnej Madison Square Garden. Przed bokserskimi walkami w hotelu regularnie zatrzymywał się w nim Muhammad Ali. Mimo utraty swojego wcześniejszego blasku wciąż może poszczycić się gigantyczną bazą noclegową - obiekt udostępnia 1000 pokoi i apartamentów.