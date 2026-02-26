Zapadlisko pochłonęło auta. Przerażający moment uchwycony na nagraniu

Paweł Basiak

Paweł Basiak

Dwaj kierowcy aut stanęli przed skrzyżowaniem na jednej z ulic Omahy w amerykańskim stanie Nebraska, czekając na zielone światło. Nagle, tuż pod nimi, otworzyło się zapadlisko, które pochłonęło obydwa pojazdy. Moment zdarzenia zarejestrował miejski monitoring.

Dwa samochody częściowo zapadnięte w głębokiej wyrwie w asfalcie drogi, wokół kilku pracowników w żółtych i pomarańczowych kamizelkach analizujących sytuację, na chodniku widoczni strażacy.
Potężne zapadlisko w Nebrasce. Wpadły do niego auta stojące na światłachCHRIS MACHIAN© 2026 Associated Press - zdjęcia

W skrócie

  • Dwa samochody zostały pochłonięte przez zapadlisko na skrzyżowaniu w amerykańskiej Omasze.
  • Kierowcy pojazdów nie odnieśli obrażeń i zostali wydobyci z pomocą przechodniów.
  • Przyczyną powstania zapadliska było pęknięcie głównego wodociągu, a droga pozostanie zamknięta przez kilka dni.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kierowca pickupa zdołał samodzielnie wydostać się na powierzchnię, a następnie pomógł razem z przechodniami kierującemu SUV-em. Żaden z nich nie odniósł obrażeń.

Po dwóch godzinach akcji służb i sprowadzeniu na miejsce lawety ze specjalnym dźwigiem udało się wyciągnąć obydwa pojazdy na powierzchnię.

Potężna wyrwa pochłonęła auta. Jest nagranie z monitoringu

"Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom za zaangażowanie i szybkie udzielenie pomocy" - przekazała w oświadczeniu Sarah Martier, rzeczniczka policji w Omaha. Agencja AP wskazuje, że do nietypowego zdarzenia doszło w ruchliwym rejonie, uważanym za dzielnicę rozrywkową z kinami, restauracjami i supermarketami.

    Według służb miejskich powstanie zapadliska było wynikiem pęknięcia głównego wodociągu. Zarządzające ściekami Metropolitan Utilities District nie wydało w tej sprawie oświadczenia, nie odpowiedziało też na prośby o komentarz w tej sprawie.

    Lokalna policja policja i władze zaapelowały do mieszkańców, by w najbliższych dniach starali się omijać rejon zapadliska. Droga pozostanie zamknięta przez co najmniej kilka dni.

    Tajemnicze zapadlisko również w Polsce. "Podziemne pomieszczenie"

    Przypomnijmy, że na początku tego tygodnia informowaliśmy o tajemniczym zapadlisku na parkingu w Olkuszu. Od momentu powstania wyrwa znacznie zwiększyła swoją powierzchnię, odkrywając pozostałości podziemnego pomieszczenia, którego nie było w miejskich planach.

    Jedna z hipotez sugeruje, że pomieszczenie poniżej parkingu było częścią wyburzonego w latach 70-tych szpitala św. Błażeja.

    Źródło: AP, First Alert 6

