W skrócie Dwa samochody zostały pochłonięte przez zapadlisko na skrzyżowaniu w amerykańskiej Omasze.

Kierowcy pojazdów nie odnieśli obrażeń i zostali wydobyci z pomocą przechodniów.

Przyczyną powstania zapadliska było pęknięcie głównego wodociągu, a droga pozostanie zamknięta przez kilka dni.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kierowca pickupa zdołał samodzielnie wydostać się na powierzchnię, a następnie pomógł razem z przechodniami kierującemu SUV-em. Żaden z nich nie odniósł obrażeń.

Po dwóch godzinach akcji służb i sprowadzeniu na miejsce lawety ze specjalnym dźwigiem udało się wyciągnąć obydwa pojazdy na powierzchnię.

Rozwiń

Potężna wyrwa pochłonęła auta. Jest nagranie z monitoringu

"Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom za zaangażowanie i szybkie udzielenie pomocy" - przekazała w oświadczeniu Sarah Martier, rzeczniczka policji w Omaha. Agencja AP wskazuje, że do nietypowego zdarzenia doszło w ruchliwym rejonie, uważanym za dzielnicę rozrywkową z kinami, restauracjami i supermarketami.

Według służb miejskich powstanie zapadliska było wynikiem pęknięcia głównego wodociągu. Zarządzające ściekami Metropolitan Utilities District nie wydało w tej sprawie oświadczenia, nie odpowiedziało też na prośby o komentarz w tej sprawie.

Lokalna policja policja i władze zaapelowały do mieszkańców, by w najbliższych dniach starali się omijać rejon zapadliska. Droga pozostanie zamknięta przez co najmniej kilka dni.

Tajemnicze zapadlisko również w Polsce. "Podziemne pomieszczenie"

Przypomnijmy, że na początku tego tygodnia informowaliśmy o tajemniczym zapadlisku na parkingu w Olkuszu. Od momentu powstania wyrwa znacznie zwiększyła swoją powierzchnię, odkrywając pozostałości podziemnego pomieszczenia, którego nie było w miejskich planach.

Jedna z hipotez sugeruje, że pomieszczenie poniżej parkingu było częścią wyburzonego w latach 70-tych szpitala św. Błażeja.

Źródło: AP, First Alert 6

"Wydarzenia": 17-latek pomagał kobiecie wysiąść z pociągu. Chwilę później doszło do tragedii Polsat News