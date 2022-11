Zakupowe pułapki w Black Friday. Tak odróżnisz prawdziwą promocję od kantu

Oprac.: Andrzej Zasadni Ciekawostki

Black Friday to szansa na zdobycie zwykle droższych produktów w niższych cenach. Tak jest w teorii. Nie jest żadną tajemnicą, że sklepy robią wszystko, by przyciągnąć klientów, nie tracąc przy tym dochodów. Jak odróżnić prawdziwą promocję w Black Friday od zagrywki handlowców? Oto kilka sposobów na to, jak nie stracić pieniędzy w Czarny Piątek.

Zdjęcie Jak nie dać się oszukać w Black Friday? Warto uważać na pozorowane obniżki cen. / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL