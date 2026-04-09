W skrócie Christina "Tina" Marie Plante zaginęła w 1994 roku jako 13-latka w Star Valley w Arizonie, a sprawę zakwalifikowano jako zaginięcie w podejrzanych okolicznościach.

Po kilkudziesięciu latach została odnaleziona przez zespół ds. niewyjaśnionych śledztw dzięki nowoczesnym narzędziom.

Obecnie mieszka w Springfield w stanie Missouri, ma rodzinę, ukończyła studia i niechętnie dzieli się szczegółami dotyczącymi swojego zniknięcia.

Christina "Tina" Marie Plante zaginęła jako 13-latka w 1994 roku. Ostatni raz widziano ją popołudniem 15 maja, gdy opuszczała swój dom w Star Valley w Arizonie. Mieszkała z matką.

Gdy dziewczynka nie wróciła, sprawę zakwalifikowano jako zaginięcie w podejrzanych okolicznościach. Przypuszczano, że dziewczynka mogła zostać porwana. Szeroko zakrojone śledztwo i poszukiwania nie przyniosły jednak rezultatów, a sprawa utknęła w martwym punkcie.

Do przełomu doszło, gdy do śledztwa po kilkudziesięciu latach wrócił zespół zajmujący się niewyjaśnionymi sprawami. Korzystając z nowoczesnych narzędzi, rejestrów i mediów społecznościowych, funkcjonariusze ostatecznie odnaleźli zaginioną i potwierdzili, że żyje.

Nastolatka zaginęła, odnaleźli ją po kilkudziesięciu latach. "Odebrało mi mowę"

Funkcjonariusz z zespoł ds. niewyjaśnionych śledztw Jamie Garret, komentując decyzję nastolatki sprzed lat, powiedział dla NewsNation: - Chyba nie była zadowolona z tego, z kim i jak mieszkała. I uciekła.

- Odebrało mi mowę - dodał Garret, opowiadając o swoim początkowym szoku, gdy doszło do przełomu. - Pomyślałem "O Boże, uciekła". Powiedziałem jej "wiesz, myśleliśmy, że ktoś cię porwał. Uznano, że doszło do przestępstwa" - opisywał funkcjonariusz.

Obecnie Christina ma 45 lat i mieszka w Springsfield w stanie Missouri, a więc niemal 1800 km od miejsca, w którym zaginęła.

Kobieta wyszła za mąż za Shawna Hollona, urodziła i wychowała trzech synów, a następnie poszła na studia i uzyskała dyplom z psychologii na Uniwersytecie Stanowym Missouri. Obecnie jest kierowniczką w firmie zajmującej się wykrywaniem nadużyć ubezpieczeniowych.

Zaskakujący finał niewyjaśnionej sprawy. Wciąż niewiele wiadomo

Hollon w rozmowie z "Daily Mail" opisał, że jego żona obecnie próbuje poradzić sobie z zainteresowaniem mediów, które pojawiło się, gdy została zidentyfikowana i odnaleziona.

Mąż Christiny nie chciał ujawniać zbyt wielu szczegółów, ale wskazał, że kobieta opowiedziała mu swoją historię przed ślubem w 1998 roku.

Christina tajemnicza pozostaje do tej pory także w rozmowach z władzami, które ją odnalazły - niechętnie dzieli się informacjami o tym, co działo się po jej zniknięciu.

Jim Lahti, zastępca szefa biura szeryfa hrabstwa Gila, opisała dla "Daily Mail", że Christina nie wyjawiła, czy ktoś pomógł jej w dniu, gdy zniknęła, ani w jaki sposób opuściła rodzinne miasto. Christina potwierdziła, że w 1994 roku uciekła, dodała, że w tym czasie miała kontakt z innym członkiem swojej rodziny.

"Władze przekazały, że uważają sprawę za zakończoną" - podsumowuje Fox News.

