Zadziwiający i tani kraj blisko Polski. Wakacyjna perełka 2026 roku

Rumunię od Polski dzieli jedynie ponad tysiąc kilometrów. Mieszkańcy Bieszczad mają do niej bliżej niż do Warszawy. Jeszcze przed drugą wojną światową dzieliliśmy z nią granicę.

Górzysty krajobraz Rumunii i dostęp do Morza Czarnego to idealna wizytówka kraju, do którego warto wybrać się na urlop. I choć chętniej wybierana jest pobliska Bułgaria, Rumunia konkuruje ze swoją popularną sąsiadką cenami, unikatowymi miasteczkami i majestatycznym Karpatami.

Dlaczego do Rumunii?

To tutaj znajduje się jedna z najpiękniejszych tras świata, której przebycie doskonale odzwierciedla powiedzenie, że droga bywa ważniejsza od celu. Nie sposób zapomnieć o zamkach jak z baśni - tak, tym kojarzonym z Draculą również - dzikiej przyrodzie i różnorodności kulturowej zauważalnej w tradycjach, kuchni i architekturze.

Dość dodać, że zachęcająca jest także sympatia Rumunów do Polaków, co sprawia, że jesteśmy witani tam z otwartymi rękami. Grzechem byłoby z tej gościnności nie skorzystać, gdyż w Rumunii jest nie tylko pięknie, ale też tanio i bezpiecznie.

Czas odczarować archaiczne postrzeganie kraju nad Dunajem i odkryć jego najciekawsze lokalizacje. Wakacje w Rumunii to gwarancja niezwykłej przygody - niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na zwiedzanie zamków, czy nieśpieszny city break.

Wakacje do Rumunii śladem zamkowych tajemnic

Na wakacjach w Rumunii z pewnością odnajdą się wielbiciele zamków. Legendy, mroczne historie i bogato zdobione wnętrza… To wszystko kryją zakamarki rumuńskich pałaców. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić tylko jeden z nich, niech będzie to Pałac Peleș w Sinai.

Jego niezaprzeczalne piękno kryje się w misternych zdobieniach, pamiętających jeszcze końcówkę XIX wieku. Królewska siedziba została wzniesiona w latach 1873 - 1883 na polecenie władcy Rumunii, Karola I.

Pieczę nad jego budową i wystrojem sprawowali liczni architekci i dekoratorzy. Po śmierci Karola I, zamek przechodził z rąk do rąk, trafiając nie tylko do kolejnych następców tronu, ale też skarbu państwa. Przez wieki był letnią rezydencją królów.

Obecnie w Zamku Peleș znajduje się muzeum, a kolejki do wejścia z jednej strony przyprawiają o ból głowy, z drugiej słusznie sugerują, że jest na co czekać.

Trójwymiarowe freski imitujące płaskorzeźby, barwne witraże zdobiące aż 800 okien, szklany sufit, sala teatralna - aż w końcu - bogato zdobiona klatka schodowa wykonana w całości z drewna orzechowego to tylko kropla w morzu architektonicznej doskonałości Peleș.

Zamek Korwina w Hunedoarze

Zwiedzając zachodnią Rumunię, nie sposób uniknąć wrażenia cofnięcia się w czasie. A to za sprawą średniowiecznego Zamku Korwina w Hunedoarze. Tygiel stylów architektonicznych, liczne wieże i majestatyczne mury przenoszą nas w świat XV-wiecznych legend.

Jednak początki budowali sięgają XII - XIII wieku, a wszystko zaczęło się od skromnej twierdzy. Podobnie jak królewska siedziba w Peleș, Zamek Korwina wraz z upływem czasu zmieniał właścicieli.

Do jego rozbudowy najbardziej przyczynił się książę Siedmiogrodu Gábor Bethlen. Za jego czasów dodano elementy barokowe, liczne wieże i platformę dla artylerzystów. Co ciekawe, zamek nigdy nie pełnił funkcji czysto militarnych. Jego nazwa pochodzi od przydomka węgierskiego rodu szlacheckiego Hunyadych - Corvinus.

Wraz z przejęciem przez jego kolejnych potomków, pałac przechodził coraz śmielsze renowacje, łącząc w sobie elementy gotyku, baroku i renesansu. Paradoksalnie tworzą one zgrabną całość podziwianą każdego roku przez setki tysięcy turystów.

Zamek Bran

Wisienką na pałacowym torcie jest z pewnością Zamek Bran. Dla jednych obowiązkowy punkt na podróżniczej mapie Rumunii, dla innych - niespełnione oczekiwania. Być może dlatego, że kojarzony z legendą o Draculi de facto nie ma z tą postacią wiele wspólnego - przynajmniej historycznie.

Literacko łączony jest z miejscem akcji powieści irlandzkiego pisarza Brama Stokera - "Dracula". Tytułowy bohater miał mieszkać w trudno dostępnej twierdzy na skale.

I właśnie na wzniesieniu położony jest Zamek Bran. Jego majestat może budzić grozę. A fakt, że pierwowzorem postaci był okrutny władca Transylwanii, Vlad III Palownik, stworzył gotowy przepis na spiritus movens dla rumuńskiej turystyki.

W zamku znajduje się oddzielna wystawa poświęcona średniowiecznym narzędziom tortur i metodom karania, ale nie jest ona częścią podstawowej trasy zwiedzania - wymaga dokupienia osobnego biletu.

Baile Herculane, Rumunia DANIEL MIHAILESCU AFP

Wehikułem czasu do średniowiecznych miast

Na szczególną uwagę w Siedmiogrodzie zasługują średniowieczne miasta, takie jak Sybin, Sighișoara czy Braszów. Położone w odległości do 120 km od siebie zachęcają do odwiedzin nawet podczas kilkudniowego city break.

Sybin słynie z charakterystycznych okien dachowych zdobiących kamienice w starej części miasta. Przypominają one oczy podglądające przechodniów. Jak głosi ludowa legenda, "oczy Sybina" miały chronić miasto przed pożarem.

Do przeszłości można przenieść się w Sybinie nie tylko za sprawą opowieści. Obowiązkowymi punktami wycieczki są: spacer po starówce, Plac Albert Huet z zabytkowymi kamienicami, Pałac Brukenthal czy gotycka Katedra Marii Panny.

Malowniczo położona na wzgórzu Sighișoara została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Otaczają ją dobrze zachowane mury obronne, a samo miasto uchodzi za jeden z najpiękniejszych średniowiecznych grodów Europy.

Wznosi się nad nim zabytkowa wieża zegarowa, będąca najbardziej charakterystycznym symbolem miasta. Tradycja mówi, że to właśnie tutaj urodził się wspomniany już pierwowzór hrabiego Draculi - Vlad III Palownik.

Średniowiecznego ducha zachował też Braszów. Jego zwiedzanie dobrze jest rozpocząć od punktu widokowego na górze Tâmpa. Roztacza się z niej widok m.in. na Rynek (Piața Sfatului) i tzw. Czarny Kościół. Świątynia "zawdzięcza" swą nazwę ogromnemu pożarowi z 1689 roku, który strawił znaczną jej część i pozostawił osmolone mury.

Jedną z najczęściej fotografowanych części miasta jest ulica Sforii. Ma zaledwie 110 - 135 cm, a w XVII wieku służyła jako przejście dla strażaków. Spacerując po Braszowie można odnieść wrażenie, że czas tutaj się zatrzymał. Zanurzenie się w tutejszej historii i spróbowanie lokalnej kuchni to idealne zwieńczenie wycieczki po średniowiecznych miastach Transylwanii.

Najlepsza droga na świecie

O pięknie kultowej już Trasy Transfogarskiej nie trzeba nikogo przekonywać. Mierzy 151 km, choć jej wspaniałość mierzy się w spektakularnych widokach, a nie przebytych kilometrach.

Przecina Góry Fogaraskie między ich dwoma najwyższymi szczytami - Moldoveanu i Negoiu, łączy Sybin w Siedmiogrodzie i Pitești na Wołoszczyźnie. Jej wysokość w najwyższym punkcie, tuż przy jeziorze Bâlea, wynosi 2 042 m n.p.m.

Przemierzając dziesiątki serpentyn wijących się po zboczach górskich szczytów, można podziwiać zielone doliny i majestatyczne Karpaty. Po drodze warto zatrzymać się przy wspomnianym jeziorze Bâlea, wodospadzie Capra i imponującej, wysokiej na 160 metrów zaporze Vidraru.

Popularność Trasy Transofgarskiej gwałtownie wzrosła po tym, jak w 2009 roku, w programie motoryzacyjnym "Top Gear", prowadzący Jeremy Clarkson nazwał ją "najlepszą drogą do jazdy samochodem na świecie".

Czy w Rumunii jest bezpiecznie?

Decydując się na wakacje w Rumunii, należy zadbać nie tylko o kwestie praktyczne czy plan zwiedzania, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo. Ta zasada dotyczy oczywiście każdego kierunku.

Na szczęście, poziom bezpieczeństwa w Rumunii jest zbliżony do polskiego. Naturalnie należy uważać na kieszonkowców, zwłaszcza w miejscach turystycznych, jednak wg rankingu Numbeo wskaźnik przestępczości w Rumunii wynosi zaledwie 33,18.

Z kolei indeks bezpieczeństwa sięga 66,82 (w skali od 0 do 100). To wskaźniki porównywalne, a w niektórych aspektach nawet niższe niż te notowane w Polsce.

Jeśli chodzi o transport, najlepiej korzystać z taksówek łapanych na ulicy lub oficjalnych aplikacji. W ten sposób unikniemy oszustw i zawyżonych cen. Podczas podróży po zmroku należy zachować szczególną ostrożność na drodze - na jezdni często pojawiają się nieoświetlone wozy konne czy zwierzęta gospodarskie.

Jak czytamy w informacjach dla podróżnych na rządowej stronie, "należy również liczyć się z ryzykiem wypadków komunikacyjnych na trudnych, wyeksploatowanych górskich drogach Rumunii".

Wakacje w Rumunii, ceny i koszty podróży

Do Rumunii można wybrać się zarówno samolotem, autem, jak i pociągiem (przez Wiedeń lub Budapeszt). Przejazd koleją może wyjść najdrożej. Podróż w jedną stronę to wydatek rzędu 500 - 900 zł (w zależności od taryfy i połączenia).

Podniebna podróż będzie zdecydowanie najszybsza. Choć przed pandemią tani przewoźnicy rozpieszczali podróżujących biletami "za grosze", niezmienna pozostaje zasada - im wcześniej kupisz bilet, tym mniej zapłacisz.

Koszt lotu w tę i z powrotem to wydatek rzędu od kilkudziesięciu do nawet 1000 złotych. W przypadku podróży autem, cena przejazdu zależy oczywiście m.in. od cen paliwa, spalania samochodu i liczby pasażerów. Przejazd z pewnością zajmie minimum kilkanaście godzin. Odległość z Warszawy do Bukaresztu, czyli stolicy Rumunii, to około 1500 km.

Ceny w Rumunii porównywalne są do tych w Polsce. Walutą kraju jest lej rumuński (RON), którego wartość, w momencie pisania tego artykułu wynosi 0,83 złotego. Za przykładowe towary lub usługi zapłacimy:

nocleg w 3-gwiazdkowym hotelu: 180 - 350 RON/noc (150-300 zł),

obiad w restauracji: 35-60 RON (30 - 50 zł),

Kawa w kawiarni: 10 - 18 RON (9 - 16 zł),

butelka wody 1,5 l w sklepie: 2,5 - 5 RON (2 - 4,5 zł),

bilet na autobus miejski: 3 - 5 RON (2,5 - 4,5 zł).





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