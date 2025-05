Tworzące patrol prewencji młodszy aspirant Monika Klimek oraz sierżant sztabowy Agnieszka Zimmermann z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie regularnie odwiedzają pustostany, w których dochodzi do problemów. W najnowszym odcinku serialu dokumentalnego "Policjanci" możemy zobaczyć przebieg jednej z takich interwencji.

Bezdomność to poważny problem społeczny, a każda z osób bezdomnych ma swoją własną, często smutną historię . Bezdomnymi zostają z różnych powodów. Większość z nich straciła pracę, popadła w długi, albo nie potrafiła rozwiązać rodzinnych konfliktów. To ludzie, którzy stracili kontrolę nad własnym życiem.

Wielu bezdomnych to osoby chore fizycznie lub psychicznie, często także uzależnione. Są to także osoby, które ze względu na stan upojenia alkoholowego lub swoją nieporadność życiową nie są w stanie same zadbać o swoje bezpieczeństwo.