Spis treści: "Cuda Polski 2025". Co to za plebiscyt? Wyniki plebiscytu "Cuda Polski 2025"

Plebiscyt "Cuda Polski" został po raz pierwszy zorganizowany w 2011 roku. Od tamtej pory odbywa się corocznie (z przerwą pandemiczną), a jego głównym celem jest promowanie turystyki krajowej i mniej znanych atrakcji w każdym z 16 województw. Podczas pierwszych edycji zwycięzców wybierali dziennikarze i eksperci NG, a dopiero z czasem wprowadzono głosowanie internetowe, które dziś jest sercem całej inicjatywy.

"Cuda Polski 2025". Co to za plebiscyt?

Redakcja "National Geographic Polska" poinformowała o zakończeniu tegorocznej edycji plebiscytu "Cuda Polski", który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Celem inicjatywy jest promowanie lokalnych atrakcji turystycznych i ukazywanie miejsc mniej znanych, ale wartych odkrycia.

Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczna edycja była rekordowa - oddano ponad 200 tysięcy głosów. Wśród kandydatur znalazło się 48 lokalizacji wytypowanych przez redakcję, a o ostatecznym wyniku zadecydowali internauci.

Organizatorzy poinformowali, że w trakcie weryfikacji głosów wykryto próby wykorzystania automatycznych systemów głosowania. Wszystkie nieprawidłowe głosy zostały jednak odrzucone zgodnie z regulaminem plebiscytu.

Wyniki plebiscytu "Cuda Polski 2025"

W tegorocznym zestawieniu znalazły się zarówno zabytki architektury, jak i cuda przyrody. Oto lista miejsc, które zdobyły tytuł Cudu Polski 2025:

Dolnośląskie: Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów;

Kujawsko-pomorskie: Brzózki;

Lubelskie: Muzeum Synagogalne we Włodawie;

Lubuskie: Zespół pałacowo-parkowy w Żaganiu;

Łódzkie: Pałac Saski w Kutnie;

Małopolskie: Cerkiew w Kwiatoniu;

Mazowieckie: Szydłowiec;

Opolskie: Miasto Brzeg;

Podkarpackie: Zamek w Krasiczynie;

Podlaskie: Wzgórza Sokólskie;

Pomorskie: Zatopiony las koło Czołpina;

Śląskie: Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu;

Świętokrzyskie: Grodzisko w Stradowie;

Warmińsko-mazurskie: Frombork;

Wielkopolskie: Wzgórze Lecha w Gnieźnie;

Zachodniopomorskie: Barlinek.

Wśród wyróżnionych miejsc znalazły się zarówno naturalne zjawiska, jak i zabytki o bogatej historii.

Kraina Wygasłych Wulkanów na Dolnym Śląsku przyciąga turystów malowniczymi stożkami i ścieżkami geologicznymi, które prowadzą przez unikatowe formacje skalne, przypominające o dawnej aktywności wulkanicznej regionu. Zatopiony las w Czołpinie to z kolei unikatowe miejsce, gdzie z piaszczystego brzegu Bałtyku wystają pozostałości pradawnych drzew sprzed ponad 3000 lat. Natomiast zamek w Krasiczynie urzeka turystów renesansową architekturą i malowniczym położeniem nad Sanem.

Zamek w Krasiczynie uzyskał tytuł Cudu Polski 2025 w plebiscycie National Geographic Piotr Kamionka/REPORTER East News

Każde z tych miejsc ma w sobie coś niezwykłego - historię, emocję i krajobraz, który zapiera dech. Plebiscyt pokazuje, że Polska potrafi zaskakiwać, nawet tych, którzy myślą, że widzieli już wszystko. Zdaniem redakcji, "Cuda Polski" to zarówno forma promocji, jak i sposób na budowanie tożsamości lokalnej. W wielu regionach mieszkańcy zorganizowali kampanie w mediach społecznościowych, zachęcając do głosowania i prezentując uroki swoich małych ojczyzn.

Urzędnicy państwowi zarabiają za mało? Siemoniak w ''Graffiti'': Trzeba mieć świadomość, że pracuje się dla kraju Polsat News Polsat News