Wytypowano 16 najpiękniejszych miejsc w kraju. Padł rekord liczby głosów
Zakończyła się tegoroczna edycja plebiscytu "Cuda Polski" organizowanego przez magazyn "National Geographic Traveler". W głosowaniu internauci wskazali 16 wyjątkowych miejsc - po jednym z każdego województwa. Redakcja ogłosiła oficjalne wyniki, prezentując listę najpiękniejszych zakątków naszego kraju.
Plebiscyt "Cuda Polski" został po raz pierwszy zorganizowany w 2011 roku. Od tamtej pory odbywa się corocznie (z przerwą pandemiczną), a jego głównym celem jest promowanie turystyki krajowej i mniej znanych atrakcji w każdym z 16 województw. Podczas pierwszych edycji zwycięzców wybierali dziennikarze i eksperci NG, a dopiero z czasem wprowadzono głosowanie internetowe, które dziś jest sercem całej inicjatywy.
Redakcja "National Geographic Polska" poinformowała o zakończeniu tegorocznej edycji plebiscytu "Cuda Polski", który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Celem inicjatywy jest promowanie lokalnych atrakcji turystycznych i ukazywanie miejsc mniej znanych, ale wartych odkrycia.
Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczna edycja była rekordowa - oddano ponad 200 tysięcy głosów. Wśród kandydatur znalazło się 48 lokalizacji wytypowanych przez redakcję, a o ostatecznym wyniku zadecydowali internauci.
Organizatorzy poinformowali, że w trakcie weryfikacji głosów wykryto próby wykorzystania automatycznych systemów głosowania. Wszystkie nieprawidłowe głosy zostały jednak odrzucone zgodnie z regulaminem plebiscytu.
W tegorocznym zestawieniu znalazły się zarówno zabytki architektury, jak i cuda przyrody. Oto lista miejsc, które zdobyły tytuł Cudu Polski 2025:
- Dolnośląskie: Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów;
- Kujawsko-pomorskie: Brzózki;
- Lubelskie: Muzeum Synagogalne we Włodawie;
- Lubuskie: Zespół pałacowo-parkowy w Żaganiu;
- Łódzkie: Pałac Saski w Kutnie;
- Małopolskie: Cerkiew w Kwiatoniu;
- Mazowieckie: Szydłowiec;
- Opolskie: Miasto Brzeg;
- Podkarpackie: Zamek w Krasiczynie;
- Podlaskie: Wzgórza Sokólskie;
- Pomorskie: Zatopiony las koło Czołpina;
- Śląskie: Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu;
- Świętokrzyskie: Grodzisko w Stradowie;
- Warmińsko-mazurskie: Frombork;
- Wielkopolskie: Wzgórze Lecha w Gnieźnie;
- Zachodniopomorskie: Barlinek.
Wśród wyróżnionych miejsc znalazły się zarówno naturalne zjawiska, jak i zabytki o bogatej historii.
Kraina Wygasłych Wulkanów na Dolnym Śląsku przyciąga turystów malowniczymi stożkami i ścieżkami geologicznymi, które prowadzą przez unikatowe formacje skalne, przypominające o dawnej aktywności wulkanicznej regionu. Zatopiony las w Czołpinie to z kolei unikatowe miejsce, gdzie z piaszczystego brzegu Bałtyku wystają pozostałości pradawnych drzew sprzed ponad 3000 lat. Natomiast zamek w Krasiczynie urzeka turystów renesansową architekturą i malowniczym położeniem nad Sanem.
Każde z tych miejsc ma w sobie coś niezwykłego - historię, emocję i krajobraz, który zapiera dech. Plebiscyt pokazuje, że Polska potrafi zaskakiwać, nawet tych, którzy myślą, że widzieli już wszystko. Zdaniem redakcji, "Cuda Polski" to zarówno forma promocji, jak i sposób na budowanie tożsamości lokalnej. W wielu regionach mieszkańcy zorganizowali kampanie w mediach społecznościowych, zachęcając do głosowania i prezentując uroki swoich małych ojczyzn.