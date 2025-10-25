Wytypowano 16 najpiękniejszych miejsc w kraju. Padł rekord liczby głosów

Anna Czowalla

Zakończyła się tegoroczna edycja plebiscytu "Cuda Polski" organizowanego przez magazyn "National Geographic Traveler". W głosowaniu internauci wskazali 16 wyjątkowych miejsc - po jednym z każdego województwa. Redakcja ogłosiła oficjalne wyniki, prezentując listę najpiękniejszych zakątków naszego kraju.

Cerkiew prawosławna w Kwiatoniu z tytułem "Cudu Polski" w plebiscycie "National Geographic Traveler"
Cerkiew prawosławna w Kwiatoniu z tytułem "Cudu Polski" w plebiscycie "National Geographic Traveler"M.Lasyk/REPOTEREast News

Spis treści:

  1. "Cuda Polski 2025". Co to za plebiscyt?
  2. Wyniki plebiscytu "Cuda Polski 2025"

Plebiscyt "Cuda Polski" został po raz pierwszy zorganizowany w 2011 roku. Od tamtej pory odbywa się corocznie (z przerwą pandemiczną), a jego głównym celem jest promowanie turystyki krajowej i mniej znanych atrakcji w każdym z 16 województw. Podczas pierwszych edycji zwycięzców wybierali dziennikarze i eksperci NG, a dopiero z czasem wprowadzono głosowanie internetowe, które dziś jest sercem całej inicjatywy.

"Cuda Polski 2025". Co to za plebiscyt?

Redakcja "National Geographic Polska" poinformowała o zakończeniu tegorocznej edycji plebiscytu "Cuda Polski", który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Celem inicjatywy jest promowanie lokalnych atrakcji turystycznych i ukazywanie miejsc mniej znanych, ale wartych odkrycia.

Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczna edycja była rekordowa - oddano ponad 200 tysięcy głosów. Wśród kandydatur znalazło się 48 lokalizacji wytypowanych przez redakcję, a o ostatecznym wyniku zadecydowali internauci.

Organizatorzy poinformowali, że w trakcie weryfikacji głosów wykryto próby wykorzystania automatycznych systemów głosowania. Wszystkie nieprawidłowe głosy zostały jednak odrzucone zgodnie z regulaminem plebiscytu.

Wyniki plebiscytu "Cuda Polski 2025"

W tegorocznym zestawieniu znalazły się zarówno zabytki architektury, jak i cuda przyrody. Oto lista miejsc, które zdobyły tytuł Cudu Polski 2025:

  • Dolnośląskie: Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów;
  • Kujawsko-pomorskie: Brzózki;
  • Lubelskie: Muzeum Synagogalne we Włodawie;
  • Lubuskie: Zespół pałacowo-parkowy w Żaganiu;
  • Łódzkie: Pałac Saski w Kutnie;
  • Małopolskie: Cerkiew w Kwiatoniu;
  • Mazowieckie: Szydłowiec;
  • Opolskie: Miasto Brzeg;
  • Podkarpackie: Zamek w Krasiczynie;
  • Podlaskie: Wzgórza Sokólskie;
  • Pomorskie: Zatopiony las koło Czołpina;
  • Śląskie: Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu;
  • Świętokrzyskie: Grodzisko w Stradowie;
  • Warmińsko-mazurskie: Frombork;
  • Wielkopolskie: Wzgórze Lecha w Gnieźnie;
  • Zachodniopomorskie: Barlinek.

Wśród wyróżnionych miejsc znalazły się zarówno naturalne zjawiska, jak i zabytki o bogatej historii.
Kraina Wygasłych Wulkanów na Dolnym Śląsku przyciąga turystów malowniczymi stożkami i ścieżkami geologicznymi, które prowadzą przez unikatowe formacje skalne, przypominające o dawnej aktywności wulkanicznej regionu. Zatopiony las w Czołpinie to z kolei unikatowe miejsce, gdzie z piaszczystego brzegu Bałtyku wystają pozostałości pradawnych drzew sprzed ponad 3000 lat. Natomiast zamek w Krasiczynie urzeka turystów renesansową architekturą i malowniczym położeniem nad Sanem.

Renesansowy zamek z charakterystyczną wieżą oraz okrągłą kopułą odbijający się w wodzie fosy, otoczony zielenią i historycznym mostem z kamiennymi łukami.
Zamek w Krasiczynie uzyskał tytuł Cudu Polski 2025 w plebiscycie National GeographicPiotr Kamionka/REPORTEREast News

Każde z tych miejsc ma w sobie coś niezwykłego - historię, emocję i krajobraz, który zapiera dech. Plebiscyt pokazuje, że Polska potrafi zaskakiwać, nawet tych, którzy myślą, że widzieli już wszystko. Zdaniem redakcji, "Cuda Polski" to zarówno forma promocji, jak i sposób na budowanie tożsamości lokalnej. W wielu regionach mieszkańcy zorganizowali kampanie w mediach społecznościowych, zachęcając do głosowania i prezentując uroki swoich małych ojczyzn.

Zobacz również:

Ulice Valletty, Malta
Świat

Europejskie miasto na czele prestiżowego rankingu. Deklasuje rywali

Agnieszka Boreczek
Urzędnicy państwowi zarabiają za mało? Siemoniak w ''Graffiti'': Trzeba mieć świadomość, że pracuje się dla krajuPolsat NewsPolsat News

Najnowsze