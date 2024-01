Emma Glenfield to uczennica trzeciej klasy szkoły podstawowej, która mieszka w małej wiosce w Górach Błękitnych - pasmie górskim w Nowej Południowej Walii w Australii . Na co dzień prowadzi dziennik. Zaczęła od prostego pytania o sroki i niemal przez przypadek przeprowadziła nowatorskie badania naukowe .

Ośmioletnia Emma przeprowadziła nowatorskie badania

Eksperci: Nikt dotąd nie prowadził takich badań

Eksperci od zachowań ptaków zwracają uwagę, że nikt dotąd nie badał związku pomiędzy atakami srok a wyglądem napastowanych . Co więcej, profesjonalne badania ornitologiczne zwykle nie przyciągają aż tylu uczestników. Próba jest wyjątkowo duża, co nadaje wynikom wiarygodność.

Mama Emmy chciałaby, aby inne dzieci odkryły, co je pasjonuje i poczuły się zachęcone do podążania za tymi pasjami. - Jednym z łatwych sposobów zachęcenia dzieci do tego rodzaju pracy jest prowadzenie dziennika - powiedziała pani Glenfield. Jak dodała: "To okazja, aby porozmawiać z dziećmi o tym, co jest interesujące i o czym moglibyśmy dowiedzieć się więcej".