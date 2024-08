Z superpełnią mamy do czynienia w chwili, gdy księżyc osiąga perygeum , czyli znajduje się w punkcie orbity położonym najbliżej Ziemi.

Sierpniowa pełnia doczekała się różnych określeń. Najpopularniejsze z nich to Księżyc Jesiotrów. Nazwa ta nawiązuje do zwyczajów plemion Ameryki Północnej, które właśnie o tej porze roku udawały się na połów. Z kolei Zbożowy Księżyc odnosi się do kalendarza rolniczego.