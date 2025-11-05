Wyjątkowe zjawisko na niebie. Będzie je widać także w Polsce

Dawid Szczyrbowski

Superksiężyc pojawi się w środę na polskim niebie. Naturalny satelita Ziemi będzie większy i jaśniejszy niż zazwyczaj. Ze zjawiskiem superpełni mamy do czynienia niezwykle rzadko. Publikowane są zdjęcia dokumentujące to wydarzenie w kolejnych państwach świata.

Superksiężyc w Japonii. Zdj. z miasta Marugame
Superksiężyc w Japonii. Zdj. z miasta MarugameNAOYA MASUDAAFP

  • W środę wieczorem w Polsce będzie można zobaczyć superpełnię Księżyca, podczas której satelita znajdzie się najbliżej Ziemi w tym roku.
  • Zjawisko znane jako superksiężyc będzie wyróżniać się wyjątkową jasnością i wielkością, co już obserwowano w innych krajach na świecie.
  • Listopadowa superpełnia będzie drugą i zarazem ostatnią taką okazją w tym roku, a jej widoczność zależy od pogody.
W środę w Polsce można zaobserwować superpełnię Księżyca. Naturalny satelita około godz. 23:30 znajdzie się najbliżej Ziemi w tym roku. Szacowana odległość wyniesie 356 833 km.

Złaknieni wrażeń obserwatorzy zobaczą Księżyc większy (o 14 proc. niż zazwyczaj) oraz dużo jaśniejszy niż przy zwykłej pełni.

Superksiężyc. Wyjątkowe zjawisko na niebie, są pierwsze fotografie

Superksiężyc mogli zobaczyć już mieszkańcy innych części świata. Zjawisko znane również jako "Księżyc Bobra" odnotowano m.in. Japonii.

Jedno z opublikowanych zdjęć przedstawia superksiężyc "wiszący" nad wieżą telewizyjną w Sapporo.

Wieża z oświetleniem nocnym, na tle pełnej, jasno świecącej tarczy księżyca.
Superksiężyc w japońskim SapporoMASAKI FURUMAYAAFP

Superpełnia ściągnęła też liczne grono obserwatorów w North Bondi, na przedmieściach australijskiego Sydney.

Grupa ludzi obserwujących wschód lub zachód wielkiego, pełnego księżyca z klifu. Na pierwszym planie widać sylwetki stojących i fotografujących osób, nad którymi dominuje różowa tarcza księżyca w tle.
Australia. Superpełnia w SydneyHollie Adams / Reuters / ForumAgencja FORUM

Superpełnia. Niezwykłe zjawisko w Polsce, zostało kilkanaście godzin

Możliwość obserwacji superksiężyca zależy od panujących warunków atmosferycznych. Naturalny satelita Ziemi powinien być widoczny gołym okiem. W Polsce zjawisko wystąpi w nocy ze środy na czwartek.

Portal telewizji BBC podkreślił, że mamy do czynienia z kumulacją superksiężyców. W 2025 roku zjawisko zaobserwowano już w październiku. Od następnego dzielą nas godziny, a kolejne będzie miało miejsce w grudniu.

