Zjawisko znane jako superksiężyc będzie wyróżniać się wyjątkową jasnością i wielkością, co już obserwowano w innych krajach na świecie.

Listopadowa superpełnia będzie drugą i zarazem ostatnią taką okazją w tym roku, a jej widoczność zależy od pogody.

W środę w Polsce można zaobserwować superpełnię Księżyca. Naturalny satelita około godz. 23:30 znajdzie się najbliżej Ziemi w tym roku. Szacowana odległość wyniesie 356 833 km.

Złaknieni wrażeń obserwatorzy zobaczą Księżyc większy (o 14 proc. niż zazwyczaj) oraz dużo jaśniejszy niż przy zwykłej pełni.

Superksiężyc. Wyjątkowe zjawisko na niebie, są pierwsze fotografie

Superksiężyc mogli zobaczyć już mieszkańcy innych części świata. Zjawisko znane również jako "Księżyc Bobra" odnotowano m.in. Japonii.

Jedno z opublikowanych zdjęć przedstawia superksiężyc "wiszący" nad wieżą telewizyjną w Sapporo.

Superksiężyc w japońskim Sapporo MASAKI FURUMAYA AFP

Superpełnia ściągnęła też liczne grono obserwatorów w North Bondi, na przedmieściach australijskiego Sydney.

Australia. Superpełnia w Sydney Hollie Adams / Reuters / Forum Agencja FORUM

Superpełnia. Niezwykłe zjawisko w Polsce, zostało kilkanaście godzin

Możliwość obserwacji superksiężyca zależy od panujących warunków atmosferycznych. Naturalny satelita Ziemi powinien być widoczny gołym okiem. W Polsce zjawisko wystąpi w nocy ze środy na czwartek.

Portal telewizji BBC podkreślił, że mamy do czynienia z kumulacją superksiężyców. W 2025 roku zjawisko zaobserwowano już w październiku. Od następnego dzielą nas godziny, a kolejne będzie miało miejsce w grudniu.

