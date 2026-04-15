W skrócie Ari Hodara z Paryża wygrał obraz Picassa w charytatywnej loterii "Picasso za 100 euro".

Dochody z loterii w wysokości około 11 mln euro zasilą konto Fundacji Badań nad Chorobą Alzheimera, a 1 mln euro otrzymała sieć galerii będąca właścicielem obrazu.

Losowana praca Picassa to gwasz "Głowa kobiety" z 1941 roku, którego wartość oceniana jest na 1,45 mln euro.

59-letni Ari Hodara z Paryża wygrał we wtorek obraz Pabla Picassa na loterii charytatywnej. Loteria "Picasso za 100 euro", organizowana od 2013 roku, odbyła się po raz trzeci.

Organizatorzy poinformowali, że tak dużo losów sprzedano po raz pierwszy. Z zebranej z ich sprzedaży kwoty 1 mln euro dostanie sieć galerii, która jest właścicielem obrazu. Pozostałych około 11 mln zasili działającą we Francji Fundację Badań nad Chorobą Alzheimera.

"Picasso za 100 euro". Kto wygrał?

Do zwycięzcy zadzwoniła jedna z organizatorek loterii. - Skąd mam wiedzieć, że to nie jest żart? - zapytał wówczas Hodara.

Mężczyzna powiedział, że szczęśliwy los numer 94715 kupił w zeszły weekend, gdy z mediów dowiedział się o loterii. Ogółem nabywcami 120 tysięcy losów były osoby ze 152 krajów.

Losowana praca Picassa to gwasz zatytułowany "Głowa kobiety", przedstawiający Dorę Maar - artystkę, którą łączył z Picassem burzliwy i dramatyczny dla niej związek.

Utrzymany w szarościach i czerniach, powstał w 1941 roku, podczas II wojny światowej. Przez pewien czas należał do rodziny Picassa, a potem znalazł się w kolekcji prywatnej, skąd trafił na aukcje - najpierw w Nowym Jorku, a potem w Paryżu. Jego wartość ocenia się na 1,45 mln euro.

Wylosował obraz Picassa. To kolejna taka loteria

Pierwsza loteria, podczas której losowano prace Picassa odbyła się w 2013 roku, następna - w 2020 roku. Francuz wygrał na loterii po raz pierwszy - poprzednimi zwycięzcami byli Amerykanin i Włoszka.

Agencja AFP podała, że w obu przypadkach wygrane obrazy zostały przekazane do przechowania w domu aukcyjnym Christie's ze względu na wymogi bezpieczeństwa wymagane przez firmy ubezpieczeniowe.

Kilka dni temu wnuk malarza Olivier Widmaier Picasso mówił o swoim dziadku w rozmowie z NPR.

- Był bardzo hojnym człowiekiem. Był bardzo dyskretny, ale chętnie pomagał rodzeństwu, rodzinie i przyjaciołom, a także ludziom potrzebującym pomocy z powodu wojny domowej w Hiszpanii i II wojny światowej w Europie - powiedział Picasso.

