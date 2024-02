Nowe zasady na Mount Evereście. Od teraz wspinający się na najwyższą górę świata będą musieli zadbać o to, by już na niej brzydko nie pachniało. Każdy himalaista będzie musiał znosić swoje nieczystości w specjalnym opakowaniu. To, czy z tych torebek korzystał podczas pobytu na szczycie, będzie kontrolowane.