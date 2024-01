Francuz Julien Navas przybył do Stanów Zjednoczonych, aby zobaczyć start pierwszej od dziesięcioleci amerykańskiej rakiety wysłanej na Księżyc z przylądka Canaveral na Florydzie. Korzystając z okazji, turysta postanowił wybrać się również do Nowego Orleanu. Po drodze dowiedział się o parku stanowym, zwanym Kraterem Diamentów, położonym w Arkansas.

CNN podaje, że Navas poszukiwał wcześniej złota i skamieniałości amonitów, więc park wzbudził jego zainteresowanie.

USA: Turysta z Francji znalazł ogromny diament

Francuz dotarł na miejsce 11 stycznia, kupił bilet i wypożyczył podstawowy zestaw do poszukiwania diamentów.

- Dotarłem do parku około dziewiątej i zacząłem kopać - mówił mężczyzna. - To wyczerpująca praca, więc po południu szukałem głównie na powierzchni ziemi czegokolwiek, co się wyróżnia - opowiadał.

Strażnicy leśni z parków stanowych Arkansas twierdzą, że Navas miał szczęście. "Kilka dni przed jego przyjazdem w parku spadło ponad 2,5 cm deszczu, więc było mokro i błotniście" - czytamy w komunikacie.

- Gdy pada deszcz, zmywa brud i odkrywa ciężkie skały, minerały i diamenty w pobliżu powierzchni - wyjaśnił zastępca dyrektora parku Waymon Cox.

- Wiele z największych diamentów znajduje się na powierzchni - dodał. Dzieje się tak, ponieważ władze parku okresowo przekopują obszar poszukiwań, by rozluźnić glebę i wywołać naturalną erozję.

Navas przybył ze swoim odkryciem do parkowego Centrum Poszukiwania Diamentów. Tam powiedziano mu, że znalazł 7,46-karatowy brązowy diament. - Byłem oszołomiony. Jedyne o czym myślałem, to żeby powiedzieć narzeczonej, co znalazłem - opowiadał mężczyzna.

To ósmy co do wielkości diament znaleziony w tym regionie

Diament znaleziony przez Francuza ma głęboko czekoladowo-brązową barwę i jest zaokrąglony.

Mężczyzna nazwał kamień Diamentem Carine, na cześć swojej narzeczonej. Turysta planuje podzielić go na dwa i jeden podarować swojej wybrance, a drugi - córce.

- To magiczne miejsce, w którym marzenie o znalezieniu diamentu może się spełnić. To była naprawdę wspaniała przygoda - powiedział Navas, dodając, że ma nadzieję wrócić do parku ze swoim dzieckiem.

Diament Carine jest ósmym co do wielkości diamentem znalezionym w Kraterze Diamentów od czasu, gdy w 1972 roku region ten ustanowiono parkiem stanowym.

Źródło: CNN

***

