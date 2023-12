Kobieta podróżowała porannym pociągiem z Grosseto, miasta położonego w Toskanii, do Rzymu. Podczas przejazdu zdecydowała się podłączyć prostownicę do gniazdka, które znajdowało się pod siedzeniami.

Prostowała włosy w pociągu. Uruchomiła czujniki dymu

Pasażerka prostowała włosy, ale w pewnym momencie w pociągu uruchomił się alarm przeciwpożarowy . Początkowo pozostali pasażerowie oraz pracownicy obsługi nie wiedzieli, co spowodowało włącznie się czujników dymu. Pociąg musiał zatrzymać się na stacji w miejscowości Maccarese niedaleko Rzymu.

Na miejsce wezwano strażaków, którzy odkryli nietypową przyczynę włączenia się czujników - był to dym wydobywający się z rozgrzanej prostownicy.

Nieodpowiedzialne zachowanie pasażerki spowodowało spore opóźnienia na kolei. "Pociągi dużych prędkości, międzymiastowe i regionalne mogą odnotować wydłużenie czasu przejazdu nawet do 70 minut " - wskazano w komunikacie koeli, cytowanym przez portal Corriere dello Sport.

Prostownice do włosów paraliżują kolej

Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy na włoskiej kolei doszło do włączenia czujników dymu i zatrzymania pociągów przez prostownicę do włosów. L' identita podaje, że kilka miesięcy temu na TikToku pojawiło się nagranie, na którym również widać młodą kobietę prostującą włosy.