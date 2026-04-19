W skrócie Proboszcz Carmelo Carvello samodzielnie naprawił podziurawioną drogę w Santa Rita po skargach mieszkańców na uszkodzenia samochodów.

Teraz grozi mu grzywna za samowolne działania, choć twierdzi, że kierował się uprzejmością i chęcią pomocy.

Lokalna administracja zapowiedziała przeprowadzenie prac konserwatorskich i podjęła bezpośrednią konfrontację z proboszczem.

Jak podała ANSA, dziury pojawiły się na drodze prowadzącej do miejscowości Santa Rita niedaleko Caltanissetty. Carmelo Carvello, proboszcz lokalnej parafii, postanowił interweniować, naprawiając podziurawioną nawierzchnię jezdni.

Przyczyną zachowania duchownego były skargi, jakie docierały do niego od wiernych i mieszkańców. Twierdzili oni, że stan jezdni odbija się na kondycji opon ich samochodów, powodując uszkodzenia.

- Jedna rodzina musiała zapłacić tysiąc euro za naprawę samochodu uszkodzonego przez dziury. Wielu osobom pękały opony, a miejscowe firmy rolnicze odnotowują spadek liczby klientów - opisywał duchowny, dodając, że niektórzy przejeżdżają tamtędy kilka razy dziennie ze względów rodzinnych, m.in. zawożąc dzieci do szkoły.

- Wiem, że mogę dostać mandat, ale chcę być blisko mojej wspólnoty. Zacząłem i będę kontynuował pracę, krok po kroku - deklarował duchowny.

Ksiądz Carvello tłumaczył, że z "uprzejmości" i chęci niesienia pomocy innym postanowił załatać podziurawioną drogę. Zdaje on sobie jednak sprawę z tego, że może zostać ukarany grzywną za tę samowolę.

Lokalny radny, Calogero Adornetto, tłumaczył, że w ostatnich dniach na miejscu interweniował zespół konserwatorów, których zadaniem jest to, aby "zająć się najpilniejszymi problemami".

- Administracja planuje przeprowadzenie prac konwerwatorskich, aby natychmiast poprawić warunki transportu, i podjęła bezpośrednią konfrontację z proboszczem - dodał radny.

ANSA podkreśla, że Santa Rita liczy około 10 mieszkańców, ale jest tłumnie odwiedzana przez turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy przybywają po lokalne produkty, między innymi po gorący ser ricotta.

Źródło: ANSA

"To poważne ultimatum". Sawicki o stowarzyszeniu Morawieckiego Polsat News Polsat News