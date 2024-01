Wielkie odkrycie w Amazonii. Miasto "starsze niż jakiekolwiek inne"

W Amazonii dokonano niezwykłego odkrycia, które może zmienić to, co dotychczas wiadomo było o ludziach zamieszkujące tamte tereny w przeszłości. Eksperci znaleźli starożytne miasto . Dzięki badaniom archeologicznym odkryto, że domy i place znajdujące się w Upano w Ekwadorze, połączone były ze sobą siecią dróg i kanałów.

Wielkie odkrycie archeologów. Starożytne miasto w Amazonii

- To (miasto - red.) jest starsze niż jakiekolwiek inne znane nam miejsce w Amazonii. Mamy eurocentryczny pogląd na cywilizację, ale to pokazuje, że musimy zmienić nasze wyobrażenie o tym, czym jest kultura i cywilizacja - mówił cytowany przez portal stacji BBC prof. Stephen Rostain, dyrektor ds. badań w Narodowym Centrum Badań Naukowych we Francji, który kierował badaniami.

Współautor badań Antoine Dorison podkreślił, że odkrycie w Amazonii zmienia sposób, w jaki do tej pory postrzegano tamtejszą cywilizację. - Większość ludzi wyobraża sobie małe grupy, prawdopodobnie nagie, żyjące w chatach i karczujące ziemię - to pokazuje natomiast, że starożytni ludzie żyli w skomplikowanych społeczeństwach miejskich - nadmienił.

Miasto sprzed tysięcy lat w Amazonii. Odkryto ślady cywilizacji

Starożytną osadę odkryto dzięki wykopaliskom naziemnym oraz czujnikom laserowym zamontowanym do samolotów, które przelatywały nad wskazanym terenem, co pozwoliło na dokładne zlokalizowanie pozostałości osady między roślinnością. W ten sposób badacze dostrzegli sześć tysięcy prostokątnych platform, rozmieszczonych po trzy lub sześć wokół tego, co w przeszłości pełniło funkcję placu. Znaleziono także miejsca, na których mieściły się paleniska, słoje oraz kamienia do mielenia roślin.