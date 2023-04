Wielkanoc 2023: Dziś śmigus-dyngus. Skąd wziął się ten zwyczaj?

Spis treści: 01 Wielkanoc 2023. Śmigus - dyngus, kiedy wypada?

02 Śmigus-dyngus: Co to za tradycja?

03 Zwyczaje wielkanocne. Skąd się wziął śmigus-dyngus?

04 Polskie tradycje związane z obchodami śmigusa-dyngusa

Wielkanoc 2023. Śmigus - dyngus, kiedy wypada?

Śmigus-dyngus to jedna z najpopularniejszych tradycji wielkanocnych w Polsce, która polega na wzajemnym oblewaniu się wodą wśród członków rodziny i znajomych.

Śmigus-dyngus jest obchodzony co roku w drugi dzień świąt Wielkanocnych, czyli w Wielkanocny Poniedziałek, który jest także nazywany Lanym Poniedziałkiem.

Reklama

Z racji, że święta wielkanocne są ruchome śmigus-dyngus wypada co roku inaczej. W tym roku Lany Poniedziałek obchodzimy dziś, czyli 10 kwietnia.

Instagram Post Rozwiń

Śmigus-dyngus: Co to za tradycja?

Śmigus-dyngus to słowiański zwyczaj oblewania się wodą. Lany Poniedziałek cieszy się szczególną popularnością wśród dzieci, które oblewają się wzajemnie za pomocą wiadra z wodą lub specjalnych pistoletów na wodę.

Często zainteresowanie wzbudza nietypowa nazwa tej tradycji, która wynika z połączenia dwóch słów śmigus i dyngus. Istnieje wiele teorii na temat pochodzenia tej nazwy i wiele osób uważa, że słowo śmigus pochodzi od niemieckiego słowa Schmackostern, co oznacza smaczna Wielkanoc.

Natomiast pojęcie dyngus ma się wiązać z praktykami Słowian, którzy odwiedzali w tym czasie znajomych i rodzinę. Podczas takiej wizyty składano sobie życzenia, a słowiańscy gospodarze mogli wykupić sobie pomyślność spraw (z języka niemieckiego dingen oznaczające rzeczy, sprawy) u gości, podając im porządne jedzenie i picie oraz obdarowując ich pisankami. Dobre przyjęcie gości miało chronić gospodarzy przed oblaniem ich wodą.

Instagram Post Rozwiń

Zwyczaje wielkanocne. Skąd się wziął śmigus-dyngus?

Śmigus-dyngus jest silnie zakorzeniony w starosłowiańskiej tradycji i był związany z Jarymi Godami. Były to trwające kilka dni obrzędy, podczas których przygotowywano się na powitanie wiosny. Zazwyczaj topiono wtedy Marzannę oraz oblewano się wodą, wierząc, że zapewnia ona płodność. Oprócz tego uważano, że woda oczyszcza z chorób i pomaga zachować zdrowie oraz witalność.

Według niektórych ludowych wierzeń oblewanie dziewcząt wodą miało również charakter czysto matrymonialny. W śmigus-dyngus panowie mogli w ten sposób okazać swoim wybrankom uczucia. Jednak panie również nie zostawały dłużne i dzień po Lanym Poniedziałku to właśnie one oblewały wodą chłopców. Z czasem tradycja oblewania się wodą przeniosła się z dwóch dni tylko na świąteczny poniedziałek i jest praktykowana do dziś, mimo, że dziś nie ma już charakteru matrymonialnego.

Jednak nie zawsze była to tradycja popierana przez Kościół Katolicki, dla którego był to zwyczaj pogański. Z racji tego, że Kościołowi trudno było wykorzenić obrzęd i zakazać Słowianom tej tradycji, zdecydował się on na przejęcie tego obrzędu. Z tym, że woda miała stać się w tym przypadku symbolem oczyszczenia z grzechu.

Polskie tradycje związane z obchodami śmigusa-dyngusa

Poniedziałek Wielkanocny obchodzony był w Polsce różnie, w zależności od rejonu. Na południu kraju w niektórych wsiach nadal praktykuje się tradycję skrapiania o poranku pól wodą święconą. Ma to zapewnić obfite plony, a całemu obrządkowi towarzyszy modlitwa, a czasem nawet rozpalane jest ognisko.

Na Śląsku praktykowano także zwyczaj nazywany kurkiem dyngusowym. Polegał on na wożeniu koguta na dwukołowym czerwonym wózku ozdobionym kwiatami i kolorowymi wstążkami. Miał on symbolizować nadejście wiosny i łączono go z urodzajem i witalnością.

Natomiast na Kaszubach nie polewano się wodą, tylko zażywano kąpieli w jeziorze lub morzu. Miało to uchronić przed pechem oraz chorobami.

Czytaj także:

Ciemna strona Wielkanocy. Czekolada niszczy naszą planetę

Zielony quiz wielkanocny

Zobacz również: