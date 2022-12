Spis treści: 01 Co zrobić, by szyby nie parowały? Wietrz mieszkanie

02 Jak pozbyć się wilgoci? Korzystaj z okapu

03 Domowe sposoby walki z wilgocią

04 Osuszacz powietrza

05 Pranie i rośliny doniczkowe - główni winowajcy wilgoci

Co zrobić, by szyby nie parowały? Wietrz mieszkanie

Najprostszym, najtańszym i najpopularniejszym sposobem zapobiegania zaparowanym szybom w mieszkaniu jest intensywne wietrzenie pomieszczeń. Plastikowe okna, które wielu z nas posiada, są bardzo szczelne i gromadzą ciepło i wilgoć w środku.

Z tego względu, w celu utrzymania zdrowego mikroklimatu, niezbędne jest zachowanie odpowiedniej wentylacji mieszkania, częste i krótkie (nawet w okresie grzewczym) wietrzenie lub rozszczelnienie okien.

Jak pozbyć się wilgoci? Korzystaj z okapu

Gotowanie to jedna z tych czynności (obok kąpieli), która generuje ogromne ilości pary wodnej. Jeśli para nie znajdzie odpowiedniego ujścia, osadzi się na szybach okien kuchennych.

Pamiętaj zatem o włączeniu okapu lub uchyleniu okna podczas codziennego przygotowywania posiłków.

Domowe sposoby walki z wilgocią

W sklepach dostępny jest szeroki asortyment produktów pozwalających na rozwiązanie problemu parowania okien od wewnątrz. Są to jednak środki zawierające substancje chemiczne, które mogą negatywnie oddziaływać na nasze samopoczucie i zdrowie. Mamy jednak równie skuteczne, ale naturalne i tanie domowe sposoby.

Pierwszy z nich to wykorzystanie pianki do golenia. Użycie jej na szybach powstrzymuje osadzenie się pary wodnej na ich powierzchni. Drugi sposób to gliceryna. Pokrycie szyb cienką warstwą mieszanki gliceryny i alkoholu sprawi, że para wodna będzie osadzała się na mniejszą skalę.

Osuszacz powietrza

Inną opcją walki z zaparowanymi szybami jest wykorzystanie w domu osuszaczy powietrza. Przekrój dostępnych produktów jest bardzo szeroki. Od pochłaniaczy wilgoci w tabletkach, granulkach po elektryczne urządzenia stale monitorujące wilgotność powietrza w mieszkaniu. Każdy znajdzie coś dla siebie i na swój portfel.

Pranie i rośliny doniczkowe - główni winowajcy wilgoci

Suszarki z praniem rozstawione w mieszkaniu generują bardzo dużo wilgoci, która skrapla się na szybach naszych okien. Jeśli często pierzemy i rozwieszamy pranie w pomieszczeniach mieszkalnych, rozważmy zakup suszarki automatycznej. Rozwiążemy problem nadmiernej wilgoci i konieczności prasowania. W celu ograniczenia nadmiernej ilości wilgoci w mieszkaniu zaleca się również zredukowanie liczby roślin doniczkowych w pomieszczeniach.

Nie warto ignorować problemu zaparowanych szyb w mieszkaniu. Zbyt duża wilgotność w mieszkaniu może przyczynić się do rozwoju pleśni i grzybów, a tym samym negatywnie oddziaływać na nasze samopoczucie i zdrowie.