Weź folię aluminiową lub tabletkę do zmywarki. Piekarnik będzie jak nowy

Przy myciu piekarnika warto korzystać nie tylko z chemicznych środków z drogerii, ale także składników, które znajdziesz... w kuchni. Czyszczenie blachy, rusztu czy szyby dzięki poniższym metodom zajmie ci mniej czasu, a przede wszystkim unikniesz żmudnego szorowania.

Czym wyczyścić piekarnik?

Aby posiłki, które przygotowujesz, były pyszne i aromatyczne, należy regularnie czyścić piekarnik, aby pozbyć się resztek jedzenia z brytfanek i ścianek urządzenia oraz charakterystycznego zapachu spalonego tłuszczu. Zabrudzenia możesz usunąć za pomocą bezpiecznych detergentów. Warto sięgnąć np. po piankę czyszczącą lub spray do piekarnika.

Wystarczy spryskać nimi wnętrze piekarnika i szybę, odczekać chwilę i usunąć wszystko mokrą szmatką. Pomocne może być również mleczko do czyszczenia. Na mniejsze zabrudzenia sprawdzi się płyn do mycia naczyń i ciepła woda. Do zebrania brudu użyj szmatki lub miękkiej gąbki. Jeżeli chcesz umyć ruszt, spróbuj zwinąć w kulkę folię aluminiową i wyszoruj nią pręty.

Pamiętaj, aby za każdym razem po użyciu detergentów dokładnie zmyć je z wnętrza piekarnika. Jest to bardzo ważne, ponieważ opary z produktów chemicznych mogą potem dostać się do jedzenia. Dlatego w czyszczeniu piekarnika niezwykle pomocna jest myjka parowa, którą zdezynfekujesz jego wnętrze.

W przypadku zabrudzonej tłuszczem szyby mogą sprawdzić się wspomniane już mleczko albo płyn do mycia szyb. Wyczyść nimi zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną szybę, na której bardzo często pozostają tłuste ślady po palcach i zachlapania.

Domowe sposoby na pozbycie się przypalonego tłuszczu z piekarnika

Aby pozbyć się zabrudzeń z piekarnika, możesz także sięgnąć po domowe sposoby. Jednym z nich jest przygotowanie czyszczącej, naturalnej pasty z sody oczyszczonej, soku z cytryny i odrobiny octu. Nałóż pastę na blaszki, ruszt i szybę. Po około 30 minutach wymyj wnętrze urządzenia mokrą ściereczką - i gotowe!

Kolejna metoda to wlanie do miseczki albo żaroodpornego naczynia wody z octem. Następnie nastaw piekarnik na wysoką temperaturę z termoobiegiem. Po kilkudziesięciu minutach zaschnięty brud odklei się od ścianek i będzie ci łatwiej wyczyścić piekarnik od środka.

Czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki

Polecanym sposobem na czysty piekarnik jest użycie tabletki do zmywarki. Należy ją wrzucić do naczynia żaroodpornego z gorącą wodą i wstawić do rozgrzanego piekarnika. Kiedy wnętrze urządzenia przestygnie, usuń zabrudzenia. Kostkę możesz też rozpuścić bezpośrednio na głębokiej blaszce, aby potem szybciej usunąć z niej (np. łopatką) zaschnięty tłuszcz.

Jak umyć piekarnik za pomocą wbudowanych funkcji urządzenia?

Najnowsze modele piekarników mają wbudowaną funkcję samoczyszczenia, która pomaga utrzymać urządzenie w higienicznej czystości. Może to być np. czyszczenie parowe, pyrolityczne (wypalające resztki jedzenia) albo katalityczne (zabrudzenia pochłaniane są przez specjalne wkłady z mikroporami we wnętrzu piekarnika). Po ustawieniu odpowiedniego programu samoczyszczącego należy jedynie po jego zakończeniu wymyć na mokro piekarnik i pozostawić go do wyschnięcia przed kolejnym użyciem.