W przerwach między lekcjami rozmawiało się o postępach w hodowaniu wirtualnego stworka zamkniętego w elektronicznym jaju, do osiedlowego sklepu zaglądało po gumę Turbo, a do domu wracało na Muminki. Ten sentymentalny uśmiech pojawiający się na naszych twarzach na wspomnienie kultowych lat 80. i 90. inspiruje pasjonatów tego okresu do tworzenia miejsc przenoszących w czasie.

To powrót do dekady, która dziś kojarzy nam się z wolnością, przedmiotami z duszą i tą bezpowrotnie minioną beztroską. Na szczęście można ją przywołać, choć na chwilę, odwiedzając muzea pełne kultowych przedmiotów i wzruszających wspomnień. Najbardziej wyjątkowe z nich wieńczy naszą listę niczym kogel-mogel niedzielne obiady w PRL-u.

Muzeum Życia w PRL-u

Mały Fiat, adapter Bambino i pralka Frania to tylko niektóre, jak przekonują inicjatorzy muzeum, gadżety okresu PRL-u, które można zobaczyć przy ul. Pięknej 28/34 w Warszawie.

Muzeum Życia w PRL-u to powrót do czasów paradoksów - społecznego entuzjazmu do odbudowy kraju po zniszczeniach wojennych, ale też arbitralnego traktowania obywateli przez Służby Bezpieczeństwa. Z jednej strony puste sklepowe półki, z drugiej - kawiarnie, w których kwitło literacko-artystyczne życie.

Dzięki tutejszym ekspozycjom można podejrzeć, jak wyglądała codzienność w PRL-u - czasem kolorowa, choć głównie zatopiona w szarości. Muzeum Życia w PRL-u otwarte jest przez siedem dni w tygodniu, w piątki od 12:00 do 20:00, zaś w pozostałe dni od 10:00 do 18:00. Tego typu obiekty znajdziemy również w Poznaniu, Szczecinie czy Zamościu.

Muzeum Sentymentów - Kowary

Wchodząc do jego wnętrza, aż chce się wykrzyczeć: "Miałem tak w domu!", "O, pamiętam to!"… Muzeum Sentymentów w Kowarach odtwarza wnętrza mieszkań lat 80. i 90. Znajdziemy tu również stare kino, pokój sportowy, wnętrze klasy szkolnej oraz przedszkola.

Prawdziwą gratką jest oryginalna trybuna, z której Edward Gierek przemawiał do załogi Fabryki Dywanów "KOWARY" podczas wizytacji zakładu w 1978 roku. Muzeum Sentymentów to magazyn miłych wspomnień z minionych lat, czyli przestrzeń zaaranżowana tak, aby łezka w oku zakręciła się nawet największym twardzielom - przekonują na stronie jego twórcy.

W lipcu, sierpniu i wrześniu muzeum otwarte jest codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, od listopada do kwietnia w soboty i niedziele od 11:00 do 16:00, zaś w maju, czerwcu i październiku codziennie, również od 11:00 do 16:00.

Stare Dobre Retro - Gniezno

Ośmielamy się zaryzykować stwierdzenie, że większość czytelników żyła w czasach rewolucji cyfrowej. A z tą niezaprzeczalnie związany jest raczkujący rynek komputerowy, pierwsze łącze internetowe i klasyczne gry, które w latach 90. wiodły prym wśród młodzieżowych rozrywek. Wspomnienie tamtych wydarzeń i wynalazków można przywołać w Starym Dobrym Retro w Gnieźnie.

Do dyspozycji odwiedzających jest sala komputerowa i konsolowa. A w nich znajdziemy m.in. takie perły jak Nintendo 64 czy Sega Dreamcast, na której można zagrać nawet w cztery osoby. Nie zabrakło również legendarnych dyskietek czy Muzealnej Bazy Danych.

Muzeum otwarte jest od poniedziałku do piątku od 17:00 do 20:00 (po wcześniejszym umówieniu się), w soboty od 10:00 do 18:00 i w niedziele od 11:00 do 16:00. Podobne muzea znajdziemy również w Krakowie, Łodzi czy Wrocławiu.

Muzeum Toruńskiego Piernika, mieszkanie z czasów PRL MONKPRESS East News

Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie

Największą kolekcję pojazdów z czasów PRL-u oraz aut z lat 90. znajdziemy w Oławie. I choć wizyta w Muzeum Motoryzacji Wena to podróż przez kilka dekad, od klasyków po innowacje, fani kultowego Malucha, Syreny czy Poloneza nie będą zawiedzeni. Co więcej, znajdziemy tam ekspozycje odtwarzające życie w PRL, dawne eksponaty, mieszkania w stylu tych pamiętnych lat, a nawet… Ośrodek Wypoczynkowy Leszkowo-Zdrój!

Na terenie obiektu odbywają się interaktywne warsztaty, podczas których można m.in. zobaczyć układ hamulcowy w starych pojazdach oraz obejrzeć jeden z kultowych modeli Mazdy od dołu. A to wszystko w otoczeniu 33 000 przedmiotów z epoki PRL-u.

Muzeum otwarte jest siedem dni w tygodniu od 9:00 do 18:00.

Muzeum Lat 90. w Bielsku-Białej

Oto crème de la crème (czy raczej kogel-mogel!) naszej podróż w czasie. Muzeum Lat 90. w Bielsku-Białej gromadzi niemal wszystkie legendarne przedmioty, które milenialsi wspominają dziś z czułością. Nokia 3310, karteczki do segregatora czy kolorowe i pachnące tazosy z Pokemonami to tylko niektóre z eksponatów składające się na wehikuł czasu do lat 90.

- To jest miejsce, gdzie wielu będzie wspominać czasy swojego dzieciństwa i dorastania. Myślę, że każdy znajdzie tu coś, z czym miał styczność. Te przedmioty mają duszę i wywołują sentyment - przekonuje w rozmowie z Urzędem Miasta Bielska-Białej Sebastian Balcerzak, twórca i właściciel muzeum.

Eksponatów można dotknąć, dzięki czemu doświadczenie nostalgicznego powrotu do dzieciństwa czy czasów nastoletnich będzie jeszcze intensywniejsze.

Obiekt jest otwarty w piątki od 14:00 do 18:00 oraz w soboty i niedziele od 10:00 do 18:00.



