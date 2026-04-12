Wakacje 2026. 13 nowych tras z Katowic od Wizz Air

Latem 2026 roku Wizz Air obsłuży z Katowic najbardziej rozbudowany rozkład lotów w swojej historii. Przewoźnik uruchomi aż 13 nowych tras. W sezonie wakacyjnym w sprzedaży będzie około 1,8 mln miejsc, czyli o 31 proc. więcej niż w zeszłym roku.

W skali całego 2026 roku liczba pasażerów przewoźnika obsługiwanych z Katowic przekroczy 2,7 mln.

Katowice, tanie loty. Nowe kierunki na wakacyjne wyjazdy

W letnim rozkładzie pojawi się 13 nowych tras do ośmiu krajów. Wśród nich są zarówno kierunki typowo urlopowe, położone nad Adriatykiem i Morzem Śródziemnym, jak i miasta dobre na krótsze, kilkudniowe wypady.

Nowe kierunki taniego przewoźnika z Katowic obejmują Braszów, Brindisi, Comiso, Dubrownik, Faro, Lamezię Terme, Ochrydę, Maastricht, Rimini, Rijekę, Warnę, Billund i Porto. To zdecydowanie poszerzy ofertę letnią dla osób planujących wakacje bez przesiadek.

Nowe połączenia lotnicze w Polsce. Nie tylko Katowice

Katowickie lotnisko od lat pozostaje jednym z kluczowych portów dla Wizz Aira w Polsce. Nie oznacza to jednak, że przewoźnik zaniedbuje inne lotniska. Poza Katowicami zwiększa wakacyjną ofertę także z Warszawy‑Modlina, Krakowa, Gdańska, Wrocławia czy Lublina. Tam linia uruchamia sezonowe trasy do popularnych kurortów nad Morzem Śródziemnym i Adriatykiem.

Jednocześnie na wybranych kierunkach część połączeń będzie realizowana z mniejszą częstotliwością, m.in. na Cypr. To efekt korekt rozkładu i elastycznego dostosowywania siatki połączeń do popytu w sezonie wakacyjnym.

Tanie loty 2026. A co z innymi liniami?

Wzrost oferty na lato 2026 zapowiada nie tylko Wizz Air. Rekordowy rozkład lotów ogłosił również Ryanair, który zwiększa liczbę połączeń z kilku największych lotnisk w Polsce.

Irlandzki przewoźnik uruchamia nowe trasy m.in. z Warszawy‑Modlina, Krakowa i Wrocławia, a jednocześnie zagęszcza siatkę lotów na już obsługiwanych kierunkach wakacyjnych.

Szczególnie mocno rośnie oferta z Modlina, gdzie latem dostępnych będzie niemal 50 tras. Zaraz za stolicą plasuje się Kraków, który ma obsługiwać rekordową liczbę połączeń. Jednocześnie Ryanair zapowiada ograniczenia w innych częściach Europy (Hiszpania, Niemcy, Austria) z powodu wysokich opłat lotniskowych.

