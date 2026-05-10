Lotnisko Tan Son Nhat w Ho Chi Minh to jeden z najbardziej obleganych portów lotniczych w Wietnamie. W minionym roku obsłużyło prawie 45 milionów pasażerów. To o 10 milionów więcej niż lotnisko w Hanoi, stolicy państwa.

Kolejki do kontroli paszportowej powodowały stres i zniecierpliwienie podróżnych oraz obciążenie obsługi. Rządzący postanowili temu zaradzić, wprowadzając nowy wymóg wjazdowy.

Nowe zasady wjazdu do Ho Chi Minh

Od 15 kwietnia turyści wybierający się do Ho Chi Minh są zobligowani do wypełnienia elektronicznej deklaracji przed przylotem, czyli pre-arrival form. Obowiązkiem objęci są wszyscy przyjezdni z zagranicy.

Wyjątek stanowią pasażerowie tranzytowi, którzy nie przechodzą przez kontrolę graniczną, a także Wietnamczycy podróżujący na wietnamskim paszporcie.

Formularz jest dostępny online na rządowej stronie Wietnamu i należy go uzupełnić najwcześniej trzy dni przed przylotem. To program pilotażowy, które na razie obejmuje jedynie port lotniczy Tan Son Nhat.

"Wietnamskie służby imigracyjne wprowadzają tę deklarację przed przyjazdem, aby usprawnić obsługę pasażerów, skrócić czas oczekiwania na kontroli granicznej oraz poprawić komfort przylotu na jednym z najbardziej ruchliwych lotnisk w kraju" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na visasnews.com.

Jeśli ktoś wybiera się do Ho Chi Minh tej wiosny, musi jednak liczyć się z chaosem na lotnisku. Z racji, że pre-arrival form jest programem pilotażowym, pierwsze tygodnie będą testowe - zarówno dla systemu, jak i obsługi.

Jak wypełnić formularz przed wjazdem do Wietnamu?

Nie musisz o nim pamiętać w chwili zakupu biletów lotniczych czy rezerwacji wycieczki. Trzeba go wypełnić nie wcześniej niż trzy dni przed lądowaniem w Ho Chi Minh.

Jak informuje gov.pl, po poprawnym uzupełnieniu pre-arrival form, generowany jest kod QR, który należy okazać podczas kontroli paszportowej po przylocie. Pamiętaj, aby zrobić zrzut ekranu lub zapisać kod na telefonie.

Obywatele Polski, w polu "Visa Type/Purpose" powinni wybrać opcję "Default visa exemption by country". Wypełnienie formularza jest całkowicie darmowe - to deklaracja zastępująca dawną kartę papierową. Choć w sieci pojawiają się pośrednicy proponujący płatną "pomoc" w uzupełnieniu dokumentu, należy to zrobić samodzielnie na oficjalnej stronie.

Czy do Wietnamu potrzebna jest wiza?

Warto zaznaczyć, że obywatele Polski nie potrzebują wizy, aby dostać się do Wietnamu. Oczywiście pod warunkiem, że jest to pobyt turystyczny nietrwający dłużej niż 45 dni.

Co ciekawe, ruch bezwizowy dla Polaków został wprowadzony dopiero w sierpniu 2025. Granicę można przekroczyć wyłącznie na podstawie paszportu lub paszportu tymczasowego, który musi być ważny minimum sześć miesięcy od daty wjazdu do Wietnamu.

