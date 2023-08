Wakacje zaplanowane czy spontaniczne?

Musisz wiedzieć, że takie wakacje mogą kosztować tyle samo, co tydzień spędzony we Włoszech czy w Chorwacji. Jeśli nie masz swojego pojazdu, wynajęcie podstawowego kampera czy vana może kosztować około 500-600 złotych za dobę .

Dlatego podróż własnym samochodem, z własnym namiotem, to zdecydowanie najbardziej opłacalna forma spędzania wakacji , jeśli nie chcemy zrujnować naszych finansów. Innym wariantem spędzenia nocy podczas takiego wyjazdu może być zamiast odpoczynku pod namiotem także... spanie w specjalnie do tego przystosowanym hamaku .

Jak wybrać odpowiedni camping?

Warto zastanowić się czy chcemy spędzić urlop z dala od cywilizacji, bez prądu i bieżącej wody czy dostęp do sanitariatów, prysznica i możliwość podłączenia telefonu do ładowania będzie mieć znaczenie . Obie opcje mają swoje plusy i minusy.

Pole biwakowe z dostępem do łazienek i elektryczności to opcja dla tych, którzy chcą spędzić czas w naturze, ale nie są gotowi na całkowite odcięcie się od cywilizacji.

Sprawdzaj opinie

Co zabrać ze sobą na pole namiotowe?

Jeśli decydujesz się na nocleg w namiocie, musisz pamiętać o zabraniu ze sobą odpowiedniego ekwipunku. Będzie się on różnił w zależności od tego, czy chcesz gotować każdy swój posiłek, czy bierzesz pod uwagę obiady w okolicznych miasteczkach, oraz czy na wybranym polu będą dostępne sanitariaty. To, co przyda ci się na co najmniej tygodniowy urlop w namiocie to: