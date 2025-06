Wakacje nad morzem za wolontariat? W sieci pojawiła się zaskakująca propozycja

Morza szum, ptaków śpiew… aż chciałoby się zanucić "Czerwone gitary". To wszystko i o wiele więcej czeka już niedługo szczęśliwców, którzy zostaną zakwalifikowani do wolontariatu na Półwyspie Helskim. Ich praca ma polegać na sprzątaniu plaż w zamian za wikt i opierunek. Jest to zatem połączenie przyjemnego z pożytecznym.