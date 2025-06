W bagażu podręcznym można umieścić płyny wyłącznie w pojemnikach do 100 ml. Pełne butelki z wodą powyżej tego limitu zostaną skonfiskowane. Można jednak zabrać ze sobą puste butelki filtrujące.

Wymiary bagażu podręcznego. Co można umieścić w środku?

Bagaż podręczny to torba, plecak lub walizka, którą zabieramy na pokład samolotu. Zazwyczaj jego maksymalne wymiary to 55 x 40 x 23 cm (w tym uchwyty i kółka), a waga zwykle nie przekracza 8-10 kg (zależnie od linii lotniczej). Do bagażu podręcznego można zabrać: