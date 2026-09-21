22 września przypada Europejski Dzień bez Samochodu, który jest kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności. Tegoroczna edycja odbywa się od 16 do 22 września pod hasłem "Mobilność dla każdego". Kampania ma zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, rowerów i ruchu pieszego.

Jednym ze sposobów, w jaki miasta i przewoźnicy zachęcają do zmiany przyzwyczajeń, są bezpłatne przejazdy. W 2026 roku już wiadomo o kilku takich ofertach. W niektórych miejscach wystarczy po prostu wsiąść do autobusu lub tramwaju, w innych trzeba będzie mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu.

Dzień Bez Samochodu 2026: Miasta z darmową komunikacją

Na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską mogą liczyć między innymi mieszkańcy Lublina. Rada Miasta zdecydowała tam, że 22 września 2026 roku każdy pasażer będzie mógł bezpłatnie korzystać ze wszystkich linii komunikacji miejskiej kursujących na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Nie trzeba więc posiadać samochodu ani okazywać dowodu rejestracyjnego.

Darmowe autobusy i tramwaje będą również w Krakowie, Radomiu i Rzeszowie. W tych miastach żaden pasażer nie będzie musiał posiadać biletu. Z kolei w Poznaniu i Chrzanowie do darmowej podróży komunikacją miejską będzie uprawniał dowód rejestracyjny pojazdu i dokument tożsamości. Na jeden dowód będzie mogła przypadać jedna osoba.

To nie koniec listy miast, które zaproponują mieszkańcom takie rozwiązanie. Włodarze Warszawy już deklarowali, że 22 września wyłączone będą kasowniki we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego. Obejmują one nie tylko autobusy, tramwaje i metro, ale również kolejkę SKM. Bezpłatne będzie również korzystanie z parkingów typu P+R.

W Europejski Dzień bez Samochodu pasażerowie będą mogli skorzystać również z darmowych przejazdów regionalnymi autobusami. Taką inicjatywę ogłosił już Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy. Tu bez biletu pojadą osoby posiadające dowód rejestracyjny i dokument tożsamości.

Nie tylko komunikacja miejska. Za darmo pojedziesz pociągiem

22 września bez samochodu będzie można podróżować nie tylko po mieście. Z bezpłatnych przejazdów skorzystają również pasażerowie kilku przewoźników kolejowych.

Najbardziej liberalną ofertę przygotowała Warszawska Kolej Dojazdowa. 22 września wszystkie pociągi WKD będą bezpłatne, niezależnie od relacji i czasu podróży. Co ważne, pasażer nie musi mieć przy sobie żadnego dokumentu potwierdzającego prawo do przejazdu. Oznacza to, że z oferty mogą skorzystać także osoby, które nie mają samochodu.

Darmowe będą również przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich. Przewoźnik ma w swojej ofercie specjalnej "Dzień bez Samochodu w KM" informację, że 22 września 2026 roku przejazdy pociągami KM będą nieodpłatne. Dotyczy to również połączeń lotniskowych.

Na bezpłatną podróż mogą liczyć także pasażerowie Arrivy. 22 września przewoźnik umożliwi darmowe przejazdy pociągami, ale w tym przypadku trzeba mieć dowód rejestracyjny samochodu i wymienić go na bezpłatny bilet. Można to zrobić w kasach Arrivy w Bydgoszczy Głównej i Grudziądzu albo bezpośrednio u obsługi pociągu.

Inne atrakcje w Europejski Dzień bez Samochodu

Dzień bez Samochodu nie ogranicza się do darmowych przejazdów. W wielu miastach wydarzenia zaczynają się już kilka dni wcześniej i mają zachęcać mieszkańców do wypróbowania innych sposobów poruszania się po mieście.

W Rzeszowie 22 września zaplanowano między innymi zwiedzanie zajezdni MPK. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć autobusy i zaplecze techniczne oraz dowiedzieć się, jak wygląda praca mechaników.



