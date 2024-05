Emeryci po waloryzacji świadczenia mogą liczyć także na wyższe kwoty dodatków do rent i emerytur . Podwyżką objęte zostało także świadczenie ratownicze . Świadczeniobiorcy mogli zobaczyć wyższą kwotę na koncie już w marcu 2024 r. Kto może ubiegać się o ten dodatek i jak złożyć wniosek?

Świadczenie ratownicze 2024 - ile wynosi?

Po podwyżce świadczeniobiorcy mogą liczyć na comiesięczną kwotę wynoszącą 258 zł . W sumie rocznie emeryci otrzymają na konto 3096 zł więcej. Warto zatem ubiegać się o świadczenie ratownicze. Obecnie świadczenie to w Polsce pobiera ponad 112 tys. strażaków.

Świadczenie ratownicze 2024 - kto może się o nie ubiegać?

Świadczenie ratownicze przysługuje osobom, które pełniły funkcje strażaków w Ochotniczej Straży Pożarnej, a także ratownikom górskim . W przeciwieństwie do innych dodatków emerytalnych wypłacane jest przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Warto pamiętać, że świadczenie to nie jest przyznawane automatycznie po przejściu na emeryturę . Jest wypłacane na wniosek osoby zainteresowanej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Wypełniony wniosek należy złożyć do komendanta powiatowego PSP lub naczelnika GOPR, TOPR. Do wniosku należy załączyć dokumenty poświadczające czynny udział w akcjach ratowniczych, może być to ewidencja z imiennym spisem uczestników akcji lub pisemne oświadczenia trzech świadków potwierdzające udział w akcji.