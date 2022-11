W twoim domu są ich miliony. Jak radzić sobie z roztoczami? Oto siedem wskazówek

Ciekawostki Sprawdzone domowe sposoby na czyszczenie pralki. Te produkty masz pod ręką!

Roztocza kurzu domowego są mikroskopijnej wielkości. Nie mają oczu i skrzydeł, a dorosłe osobniki osiągają zaledwie 0,4-0,5 mm. Wyglądem przypominają pająki lub kleszcze. Są stawonogami i mają przezroczyste, obłe ciało. Można też określić je mianem keratofagów, bowiem ich głównym pożywieniem jest martwy naskórek ludzki i zwierzęcy. Roztocza pod mikroskopem wyglądają przerażająco, jednak w rzeczywistości nie gryzą tak jak np. pluskwy. Niestety mogą być głównym źródłem alergii nasilających się w okresie jesienno-zimowym, kiedy rzadziej wietrzy się mieszkanie. Wszystko za sprawą odchodów, które wraz z kurzem unoszą się w powietrzu i z łatwością trafiają do naszych dróg oddechowych.

Gdzie żyją roztocza i w jakich warunkach się rozmnażają?

Grube koce, pledy, zasłony, pluszowe zabawki, obicia, mięsiste dywany, a przede wszystkim materace i pościel to główne miejsca, w których żyją całe kolonie roztoczy. Na łóżku może ich być nawet 2 mln. Te małe żyjątka uwielbiają ciepło, wilgoć i wspomniany już martwy naskórek. Warto jednak wiedzieć, że keratofagi w temperaturze 60°C żyją tylko godzinę, zaś w 70-80°C - zaledwie 5 minut! To dlatego najlepszą metodą na ich unicestwienie jest dokładne wypranie materiałów i wyczyszczenie powierzchni, na których żyją. Ciekawostką może być też fakt, że roztocza nie lubią niskich temperatur. Po 6 godzinach przebywania w temperaturze -15°C giną nawet w 60 proc.

Jak ograniczyć liczbę roztoczy?

Aby zmniejszyć liczbę roztoczy, ważne jest dbanie w domu o odpowiednią wilgotność powietrza i temperaturę. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Roztocza najchętniej rozmnażają się w 22-28°C, zaś najlepsza wilgotność dla nich to ta na poziomie 60-80%. Postaraj się więc nie przegrzewać mieszkania, a w szczególności sypialni. Najlepszą temperaturą będzie więc 19-21°C. Jeśli zauważysz, że na oknach pojawia się para wodna, koniecznie użyj pochłaniacza wilgoci, aby ograniczyć roztoczom warunki do przeżycia w wilgotnym środowisku.

Jak pozbyć się roztoczy kurzu domowego?

Musisz wiedzieć, że nie jesteś w stanie w 100 proc. pozbyć się roztoczy. Możesz jednak znacznie ograniczyć ich namnażanie się w domu. Przede wszystkim należy zadbać o czystość. Oto kilka wskazówek.

Ścieranie kurzy, odkurzanie i mopowanie podłóg to podstawa, aby usunąć kurz z zawieszonymi w nim odchodami roztoczy. Najlepiej sprawdzą się do tego odkurzacze z filtrem HEPA oraz światłem UV, które zabija mikroorganizmy. Pamiętaj o regularnym praniu zasłon i firan, odświeżaniu dywanów oraz obić kanap czy foteli. Jeżeli masz małe dziecko, raz na jakiś czas wypierz również maskotki malucha. Warto także wymyć w wodzie z detergentem klocki czy plastikowe zabawki, na których gromadzi się kurz. Nie zapomnij o częstej zmianie pościeli i jej wietrzeniu. Zadbaj nie tylko o świeże poszewki na poduszki i kołdrę oraz czyste prześcieradło, ale też o materac, na którym śpisz. Możesz posypać go sodą oczyszczoną i po około godzinie zebrać wszystko odkurzaczem. Jeśli używasz podkładu na materac, wypierz go w wysokiej temperaturze, aby zabić żyjące w nim mikroorganizmy. Do pralki włóż także koce, pledy czy poszewki poduszek dekoracyjnych. Powierzchnię materaca lub kanapy możesz odświeżyć parownicą do ubrań albo nawet zwykłym żelazkiem. Pomocne mogą być też wszelkiego rodzaju pianki lub płyny czyszczące do tapicerowanych obić mebli i dywanów. Wietrz mieszkanie - nawet jesienią i zimą. Zanim otworzysz okno lub drzwi balkonowe, koniecznie zakręć kaloryfery. Warto pomyśleć też np. o oczyszczaczu powietrza, który skutecznie usunie z powietrza nie tylko cząsteczki smogu, ale i zawieszony w nim kurz z odchodami roztoczy. Zastosuj specjalny spray na roztocza kurzu domowego. Spryskaj nim dywany, obicia mebli, materac czy zasłony i zmniejsz ryzyko wystąpienia alergii u siebie i innych domowników.