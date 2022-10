Na oficjalnym profilu na Twitterze Lasów Państwowych w środę wieczorem zamieszczony został post z ważną informacją. Mowa jest w nim o siatkach, które jesienią masowo rozwieszane są pomiędzy drzewami w południowej Polsce.



Leśnicy wyjaśniają, do czego służą siatki w lesie i przestrzegają, aby pod żadnym pozorem nie próbować ich demontować. Okazuje się, że nie bez powodu pojawiają się one pod konkretnymi drzewami.

Lasy Państwowe przestrzegają Polaków. Tajemnicze siatki "wyrastają z drzew"

Lasy Państwowe apelują do Polaków, aby uważali na siatki polietylenowe, które w tym roku częściej spotykane są w polskich lasach. Można odnieść wrażenie, że tajemnicze elementy dosłownie "wyrastają z drzew", jednak ich zagęszczenie jest celowe.

Buki to piękne drzewa. Lata nasienne, w których buczyna obfituje w nasiona, zdarzają się raz na kilka lat. Siatki rozwieszamy w zdrowych drzewostanach, tak by zebrać najbardziej wartościowe nasiona. Prosimy, uważajcie na nie, urosną z nich nowe piękne lasy. - wyjaśniają na Twitterze Lasy Państwowe

Tej jesieni buki rodzą wyjątkowo dużo dobrych nasion, które leśnicy muszą zebrać i dostarczyć do szkółek leśnych. Buk pospolity występuje powszechnie w Europie. Z uwagi na kolorystykę liści powszechnie uznaje się go za jedno z najpiękniejszych drzew, które wyrastają zwłaszcza na żyznych glebach wapiennych lub piaszczystych.

Buk jest również powszechnie wykorzystywany do zalesiania terenów i dostarczania wartościowego drewna na opał , a jego owoce stanowią pożywienie dla zwierząt leśnych, takich jak: dziki czy wiewiórki, sójki.

W trosce o kondycję lasów bukowych co 5-7 lat należy więc zebrać zapasy nasion buku, a nadleśnictwom do tego celu najłatwiej jest wykorzystać siatkę polietylenową.

Siatki do zbioru nasion nie wolno ruszać. Dzięki niej wyrosną nowe drzwa

Siatka pomaga leśnikom określić, ile nasion należy zgromadzić, aby zachować ciągłość drzewostanu, dlatego pod żadnym pozorem nie powinniśmy jej ruszać, ani tym bardziej demontować. Umożliwia szybkie zebranie określonej ilości nasion po opadnięciu, aby szybciej przekazać je do szkółek, gdzie następnie są one wysiewane.

Z nasion powstają później młode drzewka, którymi uzupełnia się obszar leśny. Jesienią z sadu leśnego zbiera się nie tylko nasiona drzew bukowych, ale również dębu i orzecha, które za sprawą siatki o gęstym splocie są również automatycznie odsiewane od wielu zanieczyszczeń.

Siatka do zbierania nasion z drzew bukowych wykazuje się na tyle dobrą odpornością mechaniczną, że nie niszczeje pod wpływem opadów. Jeśli chcemy stosować materiał we własnym ogrodzie, np. do zbioru owoców w sadzie, musimy rozłożyć siatkę na ziemi wokół drzewa i upewnić się, że jest na tyle szczelna, aby owoce nie wypadały.

Jak rozpoznać drzewostan nasienny, gdy nie ma siatek?

W polskich lasach nie zawsze są jednak rozłożone siatki. W cyklu Radia Szczecin "Co słychać w lesie" eksperci poinformowali, że jeśli w lesie występuje drzewostan nasienny, na drzewach skrajnych, wyznaczających granicę, widoczne będą charakterystyczne żółte opaski.

Zdjęcie Nie wszystkie siatki w polskich lasach stosuje się do zbioru nasion. Niektóre są zakładane na zboczach w celu ochrony / 123RF/PICSEL

