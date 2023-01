Uważaj, bo przepadnie ci bon turystyczny. Oto 15 miejsc, gdzie wykorzystasz go w ferie

Spis treści: 01 Do kiedy można wykorzystać bon turystyczny?

Polski Bon Turystyczny, czyli świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko i 1000 zł na dziecko z niepełnosprawnościami, jest automatycznie przyznawane wszystkim, którzy są uprawnieni do pobierania 500+. Działa od lipca 2020 roku i zostało wprowadzone, by wesprzeć branżę turystyczną po lockdownach z powodu pandemii koronawirusa, ale także by umożliwić mniej zamożnym rodzinom wyjazd z dziećmi na wakacje czy ferie.



Do kiedy można wykorzystać bon turystyczny?

Bon turystyczny można realizować na terenie całej Polski. Zapłacimy nim za usługi hotelarskie, jednodniowe wycieczki, ale także za wejścia do parków rozrywki, muzeów i innych atrakcji, które nie wymagają noclegu. Opłacimy nim także zorganizowane kolonie lub zielone szkoły. Lista obiektów, w których można wykorzystać bon, znajduje się na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Po zmianie przepisów bon turystyczny można wykorzystać do 31 marca 2023 roku. Według danych ZUS przyznano 4,3 mln bonów, z czego aktywowano 3,7 mln do końca 2022 roku. Osoby, które jeszcze nie wykorzystały bonu, mogą zrobić to w czasie zimowej przerwy. 16 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe, które w dwutygodniowych turach potrwają do 26 lutego.



Bonem turystycznym zapłacisz nie tylko za nocleg

Planując ferie w górach, nad morzem czy na Mazurach warto sprawdzić listę hoteli i obiektów noclegowych, które honorują bon turystyczny. W całej Polsce jest 31 500 takich miejsc.

Świadczenia nie trzeba wykorzystywać tylko na wyjazdy z noclegiem. Można zapłacić nim także za inne atrakcje, które umilą dzieciom i młodzieży zimową przerwę od nauki. Czas ferii to dobra okazja, by skorzystać aktywnie z różnych rozrywek nawet zostając w mieście.

Gdzie wykorzystać bon turystyczny w południowej Polsce?

Park Wodny w Krakowie na ferie przygotował mnóstwo wodnych atrakcji. W ofercie znajdują się strumienie wodne, hydromasaże, dzikie źródła i dzika rzeka, tęczowa ścieżka, 10 zjeżdżalni wodnych w tym jedna najdłuższa w Polsce i 8 jacuzzi.



Jednak, by wykorzystać bon turystyczny w Parku, trzeba spełnić pewne warunki: zakupić bilety bez limitu czasu do hali basenowej i minimum jeden kupon gastronomiczny o wartości 30 zł oraz opcjonalnie dostęp do strefy zewnętrznej Stacja Parkowa.

Jeśli nie park wodny, to może termy? Warto się tam wybrać i skorzystać z całorocznych zjeżdżalni, stref zabaw i innych atrakcji. Temperatura wody w basenach jest bardzo przyjemna dzięki wykorzystaniu wody pochodzącej z głęboko położonych źródeł geotermalnych. Kąpiele w wodach termalnych doskonale relaksują po wędrówkach górskich czy narciarskim szaleństwie. Do dyspozycji gości udostępnione są baseny termalne z wodą o temperaturze od 34°C do 40°C, a także sauny i spa. To doskonałe miejsca dla rodzin z dziećmi. Termy, które honorują bon turystyczny to: Terma Bania w Białce Tatrzańskiej, Termy Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej, Termy Gorący Potok w Szaflarach, Termy Chochołowskie.

Na Śląsku, w chorzowskiej Legendii można spędzić Magiczne Ferie w Jamie Bazyliszka. Dzieci mogą skorzystać z tej oferty codziennie od 16 do 29 stycznia. Zaplanowano różne warsztaty, animacje, bal przebierańców, wyprawę za kulisy Bazyliszka i inne aktywności. Co ciekawe, można tam udać się razem z dzieckiem, ponieważ przygotowano miejsce do pracy zdalnej i możliwość zostawienia dzieci pod opieką.

W Katowicach można udać się do Bajki Pana Kleksa i za bilety dla całej rodziny zapłacić bonem. Interaktywna ekspozycja, która się tam znajduje, przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5-12 lat. Dodatkowo otrzymujemy voucher gastronomiczny. W Bajce dzieci bawią się bez limitu czasu, a dodatkowo można skorzystać z pracowni artystycznej, gdzie własnoręcznie wykonuje się zakładki do książek, statek piracki lub naszyjnik z bursztynu.

W województwie świętokrzyskim warto udać się do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego JuraPark. Pierwszy w Polsce park dinozaurów oferuje wiele atrakcji. Specjalnie na ferie działa tam Szwajcaria Bałtowska, czyli stacja narciarska z 5 trasami i szkółką narciarską. Do końca lutego będzie jeszcze otwarta Wioska Świętego Mikołaja. Nie zabrakło również lodowiska.

Które miejsca w centralnej Polsce honorują bon turystyczny?

Ferie można spędzić także w tropikach. Park Suntago zaprasza na zjeżdżalnie Surf Art i rzekę przygód. Suntago Wodny Świat to tropikalny park wodny, część ogromnego kompleksu Park of Poland we Wręczy na Mazowszu. W strefie Jamango Wodna Dżungla znajduje się aż 300 żywych palm, co jest ciekawą atrakcją w środku zimy. Dla turystów dostępne są 32 zjeżdżalnie, basen z falami, saunarium, spa, a także oferta gastronomiczna.

Gry terenowe, ognisko, seans bajkowy i liczne aktywności zimowe dla dzieci przygotował Kompleks rozrywkowy Julinek Park. Julinek to miejsce, które znajduje się 30 km od Warszawy, w Puszczy Kampinoskiej. Przygotowano specjalne pakiety, które obowiązują w weekendy od 13 stycznia do 26 lutego. Ośrodek zaprasza też do udziału w warsztatach kulinarnych, malarskich i akrobacji cyrkowych.

Na Mazowszu działa Farma Iluzji. Jest to park o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym. Atrakcje dla całej rodziny przygotowane są tak, że łączą się z faktami naukowymi i doświadczeniami. Wszystko oparte jest w kontekście iluzji. Spacerując po terenie Farmy, odkryjemy Latającą Chatę Tajemnic, Zakręcony Domek, Chatę Olbrzyma i wiele innych ciekawych obiektów architektonicznych łączących naukę i zabawę.

Centralna Polska oferuje także zabawę w zadaszonym, największym rodzinnym parku rozrywki w Europie. Mandoria Miasto Przygód znajduje się w Rzgowie w województwie łódzkim i zaprasza na ferie. Bawić można się na roller coasterach, karuzelach, w drewnianym placu zabaw, na jedynej w Polsce rzece pod dachem, w lustrzanym labiryncie i na wielu innych atrakcjach.

Ferie zimowe 2023: Gdzie w północnej Polsce zapłacimy bonem?

W Toruniu dzieci mogą wybrać się na warsztaty w Piernikarni Starotoruńskiej. W ofercie jest oczywiście wypiekanie swojego piernika i spacer z przewodnikiem po starym mieście. Na zakończenie uczestnicy otrzymują dyplom.

Kids Arena Szczecin oferuje wejście do parku rozrywki na cały dzień i ofertę restauracyjną w ramach wykorzystania bonu. Dzieci mogą bawić się w trzynastometrowym małpim gaju i skorzystać z 99 atrakcji pod opieką animatorów. W Kids Arenie odbywają się także warsztaty, spektakle i koncerty.

We Władysławowie można wybrać się do Muzeum Iluzji. Wystawa poświęcona jest iluzjom optycznym. Dostępne do zwiedzania w pakiecie jest także muzeum motyli. Dzieci mogą tam wykonywać różne doświadczenia i połączyć zabawę z nauką.

Klaudia Katarzyńska