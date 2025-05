Urocza wioska w cieniu tajemnicy. Od dziwnych wydarzeń mija 25 lat

Było lato 2000 roku, gdy Tadeusz Filipczak , mieszkaniec położonej na Kujawach wsi Wylatowo, zobaczył na polu pogniecione kłosy jeszcze zielonej pszenicy. Zjawisko było o tyle nieprawdopodobne, że wyglądało jak odrysowany od cyrkla krąg. A to wszystko wydarzyło się w ciągu zaledwie jednej nocy .

Sytuacja powtarzała się każdego lata aż do 2005 roku . W kolejnych latach piktogramy przybierały coraz to bardziej skomplikowane kształty składające się z idealnie równych figur geometrycznych.

- Pokaż mi siłę natury, która potrafi tworzyć wzory tak regularne jak naciągnięta cięciwa łuku. Pokaż mi taki fenomen. Ja może tego nie potrafię zrozumieć, ale nie mogę odmówić temu istnienia. To przekaz, który musimy starać się zrozumieć - powiedział w rozmowie z "Głosem Wielkopolski" Robert Bernatowicz, prezes fundacji.

Jeden z miejscowych rolników, nieżyjący już Jerzy Szpulecki , zapewniał, że pitkogramy zaczęły pojawiać się w Wylatowie już w czasach II wojny światowej . Wówczas Niemcy mieli nawet prowadzić dochodzenie, myśląc, że to mieszkańcy celowo zniszczyli zboże. Na tę teorię nie ma jednak dowodów.

Choć po 2005 roku nie zaobserwowano więcej zagadkowych kręgów, do maleńkiej wsi pod Mogilnem co roku zjeżdżają setki żądnych wrażeń turystów. Jedni nazywają Wylatowo polską stolicą UFO , inni - polskim Roswell. Jedno jest pewne - kujawska wioska jest jedynym miejscem na świecie, w którym tajemnicze kręgi pojawiały się wielokrotnie. A takich miejscowości na całej kuli ziemskiej jest aż 70.

Mniej entuzjastycznie do tematu podchodzą mieszkańcy. - Mam być szczęśliwy, że mi coś zboże gniecie? Przecież to strata. Ale nic na to nie poradzę - żalił się w rozmowie z "Głosem Wielkopolski" rolnik Tomasz Filipczak.