Zdjęcie tabliczki informującej o nowej zasadzie pojawiło się na jednej z grup na Facebooku . " Maksymalny czas przytulenia trzy minuty . Przy dłuższych pożegnaniach prosimy skorzystać z parkingu" - brzmi skierowana do pasażerów instrukcja.

Nowa Zelandia. Limit na przytulanie na lotnisku. "20 sekund wystarczy"

O powodach takiej decyzji mówił w wywiadzie dla nowozelandzkiego radia RNZ dyrektor generalny lotniska Dunedin, Daniel De Bono. Jego zdaniem lotniska to " siedliska emocji ". Powołał się na badania sugerujące, że 20-sekundowy uścisk wystarczy, aby uzyskać zastrzyk "hormonu miłości", czyli oksytocyny.

Strefa podjazdu to miejsce, w którym kierowcy mogą na chwilę zatrzymać się, aby wysadzić pasażera jak najbliżej terminalu na lotnisku. Nie są one przeznaczone do dłuższego postoju - często pobierane są opłaty za krótkie zatrzymanie, a niektóre lotniska w ostatnim czasie je podwyższyły.