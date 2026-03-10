Spis treści: Rekrutacja do przedszkoli 2026/27. Terminy Jak złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola? Zasady: Najpierw kryteria ustawowe, potem decyzje samorządów Co zrobić, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte?

Rekrutacja do przedszkoli 2026/27. Terminy

Choć ogólny kalendarz naboru do przedszkoli jest podobny w całym kraju, konkretne terminy ustalają samorządy. W większości miast rekrutacja do przedszkoli trwa w marcu 2026 r.

Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie procedura trwała do 24 lutego 2026 r. W marcu rodzice ze stolicy poznają wyniki. W Gdańsku dokumenty można składać jeszcze do 13 marca, a wyniki publikowane będą pod koniec miesiąca.

W Poznaniu rekrutacja do przedszkoli trwa od 11 do 27 marca, wcześniej rodzice dzieci starszych musieli potwierdzić wolę kontynuacji korzystania z placówki. Wrocław jeszcze nie zaczął zbierać wniosków, ale planuje rozpoczęcie procedury w marcu 2026.

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola?

Procedura zapisu dziecka do przedszkola jest podobna w większości gmin i opiera się na systemie elektronicznym. Niektóre, zwłaszcza mniejsze gminy, nie zrezygnowały z przyjmowania wniosków pisemnych. Rodzic zaczyna od wyboru preferowanej placówki i sprawdza dostępność miejsc. Następnie loguje się do systemu rekrutacyjnego właściwego miasta.

Tam uzupełnia formularz, wybiera co najmniej trzy placówki i przesyła wniosek elektronicznie. Może też go wydrukować i zanieść do przedszkola osobiście. Jeśli system tego wymaga, po rejestracji należy dostarczyć papierowe dokumenty potwierdzające kryteria, np. zaświadczenia lub oświadczenia.

Wymagane dokumenty różnią się lokalnie, jednak najczęściej obejmują wniosek wraz z danymi dziecka i informacje dodatkowe. Są to potwierdzenia wielodzietności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dokumenty dotyczące niepełnosprawności, potwierdzenia zatrudnienia rodziców lub informacje o tym, że rodzeństwo uczęszcza już do danej placówki.

Zasady: Najpierw kryteria ustawowe, potem decyzje samorządów

Proces naboru do przedszkoli w całym kraju opiera się na kryteriach ustawowych określonych przez Prawo oświatowe. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę m.in. wielodzietność, niepełnosprawność, samotne wychowywanie dziecka czy objęcie rodziną zastępczą.

Gdy kilkoro dzieci uzyskuje tę samą liczbę punktów z kryteriów ustawowych, decydują kryteria lokalne. To samorządy określają, czy ważniejsze będzie zamieszkanie w gminie, zatrudnienie rodziców czy uczęszczanie rodzeństwa do placówki. Każdy dokument musi zostać potwierdzony, by system mógł uwzględnić go przy ocenie.

Co zrobić, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte?

Od decyzji odmownej dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice mogą składać odwołania. W pierwszej kolejności powinni się zwrócić do komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy. Mają na to 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, komisja na odpowiedź ma 5 dni.

Po otrzymaniu uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej rodzice mają kolejnych 7 dni na odwołanie u dyrektora przedszkola, do którego dziecko nie zostało przyjęte. Warto wskazać w nim na błędy w punktacji, jeśli takie zostały popełnione lub trudną sytuację rodzinną. Dyrektor ma na odpowiedź 7 dni.

Jeśli odwołanie nie przyniesie efektów, rodzice powinni zgłosić się do gminy z prośbą o wskazanie przedszkola, które dziecko przyjmie. Dodatkową szansą jest rekrutacja uzupełniająca, którą większość miast prowadzi w czerwcu. To etap dla dzieci, które nie dostały się za pierwszym razem lub dla rodzin, które nie zdążyły złożyć formularza.

Nawet jeśli dziecko nie dostało się do wymarzonej placówki, warto pozostawić je tam na liście oczekujących. Po ogłoszeniu wyników wielu rodziców zmienia decyzję lub przenosi dzieci do innych placówek. W ubiegłych latach wolne miejsca pojawiały się nawet pod koniec wakacji.

