Papier do pieczenia jest "papierem powlekanym, dzięki czemu lepiej znosi wysokie temperatury w piekarniku i nie staje się od razu wilgotny, w przypadku kontaktu z płynami" - pisze Kreiszeitung.de, który powołuje się na portal zdrowotny dziennikarzy i specjalistów medycznych "Praxis Vita". Aby jednak osiągnąć pożądany efekt, "używa się także składników, które są toksyczne i przy niewłaściwym stosowaniu mogą być szkodliwe dla organizmu". Wyjaśniamy, co znajduje się w papierze do pieczenia.

Toksyny w papierze do pieczenia. O czym należy pamiętać?

Według niemieckiego Centrum Doradztwa Konsumenckiego papier do pieczenia jest "materiałem, który ma kontakt z żywnością" i dlatego podlega odpowiednim przepisom unijnym. W zasadzie nie może zawierać żadnych szkodliwych składników ani uwalniać ich do żywności. Jednak stosowany w nieodpowiedni sposób może uwolnić toksyny.

Reklama

Z raportu wynika, że powłoka papieru do pieczenia jest zwykle wykonana z silikonu lub quilonu. W sprawozdaniu czytamy, że "silikon to nazwa grupy syntetycznych polimerów, w których atomy krzemu są połączone atomami tlenu. Quilon to połączenie soli chromu i tłuszczów". Największym błędem popełnianym przez konsumentów jest ustawianie złej temperatury. Dlatego zawsze należy trzymać się maksymalnej temperatury podanej przez producenta, czyli zazwyczaj 220 stopni, a w przypadku Quilonu nawet 200°C.

W przypadku niezastosowania się do tych wskazówek, ryzykujemy utratą zdrowia. Eksperci informują, że w wyższych temperaturach mogą tworzyć się niepożądane substancje i przenosić się z papieru na żywność. W praktyce oznacza to, że dopuszczalne maksymalne ilości tych substancji mogą zostać wówczas przekroczone.

Ale to nie koniec rzeczy, o których trzeba pamiętać. Nie należy już bowiem stosować papieru do pieczenia, gdy jest on kruchy. Dzieje się tak, ponieważ powłoka silikonowa wtedy bardzo szybko się pali. W ten sposób uwalnia zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania do otaczającego powietrza. W konsekwencji może to prowadzić do problemów z oddychaniem. Dokładne działanie na organizm nie zostało jeszcze w pełni zbadane. Uważa się jednak, że substancje te są odpowiedzialne za wywoływanie chorób, jak reumatyzm lub zaburzeń koncentracji.

Eksperci zwracają uwagę, że w przypadku chęci ograniczenia niebezpieczeństwa związanych z toksynami w trakcie pieczenia, można użyć alternatywy dla papieru do pieczenia w postaci natłuszczonych blach lub użyć trwałej folii do pieczenia i mat do pieczenia.