Zastanawiasz się, jak wygląda i na co działa czystek (łac. Cistus incanus)? To bardzo charakterystyczna roślina. Ma fioletowe kwiaty i żółty środek z pręcikami w kolorze pomarańczowym. Choć czystek wywodzi się z basenu Morza Śródziemnego, można go spotkać także w doniczkach i na kwietnych rabatach w Polsce.



Gałązki i liście czystka mają wyjątkowe działanie. Przede wszystkim są źródłem polifenoli, które pomagają neutralizować wolne rodniki. To sprawia, że czystek doskonale wspiera odporność i chroni organizm przez bakteriami, grzybami i wirusami. Dlatego tak chętnie sięgają po niego osoby dbające o zdrowie i dobre samopoczucie.

Czystek a odchudzanie - poznaj moc ziołowego naparu

Za sprawą tej niepozornej rośliny można nieco obniżyć poziom złego cholesterolu i glukozy we krwi, a także doskonale oczyścić ciało z toksyn, które mogą utrudniać pozbycie się tkanki tłuszczowej. Musisz wiedzieć, że działanie czystka opiera się głównie na zdolności wiązania metali ciężkich, które potem są wydalane z organizmu wraz z potem i moczem. Zazwyczaj detoks trujących substancji to pierwszy, bardzo ważny krok w niekiedy żmudnym procesie zrzucania wagi.

Czystek także w niewielkim stopniu może wpływać na twoją przemianę materii. Należy jednak pamiętać, że samo picie czystka nie ma żadnych cudownych właściwości odchudzających, bo taki produkt po prostu nie istnieje. Już dawno odkryto, że czystek w połączeniu ze zbilansowaną, wartościową dietą, aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia może jedynie wspomóc cały proces poprzez wspomnianą detoksykację organizmu i wzmocnienie go, co z całą pewnością przełoży się na przyspieszenie efektów odchudzania.

Czystek w postaci herbatki ziołowej

Zasuszony czystek najczęściej sprzedawany jest w postaci ziołowej mieszanki, którą wystarczy zalać ciepłą wodą (ale nie wrzątkiem), odczekać kilka minut, aż nabierze właściwości i wypić. Napar wspomaga proces chudnięcia oraz usprawnia m.in. przepływ limfy powodującej zastój wody w ciele czy nieprzyjemne uczucie obrzmienia.

Taką herbatkę ziołową możesz pić nawet 2-3 razy dziennie. Niektórzy dodają do niej plasterki cytryny lub miód, aby nieco złagodzić charakterystyczny, lekko gorzkawy smak. Ciekawostką jest fakt, że susz czystka nadaje się do ponownego zaparzenia. Warto jednak pamiętać o tym, aby czystkiem nie popijać spożywanych posiłków, bowiem może on zmniejszyć wchłanianie żelaza.

Czystek na odchudzanie zamknięty w suplementach diety

Na rynku dostępne są liczne preparaty z ekstraktem z ziela czystka - np. suplementy diety w postaci kapsułek czy tabletek. Bardzo często dodatkowo znajdują się w nich np. witamina C albo cynk i selen, które wspierają odporność i uzupełniają ewentualne niedobory organizmu. Suplementy są dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które nie przepadają za piciem gorzkich naparów.

Pamiętaj, aby suplementy diety na odchudzanie stosować zawsze zgodnie z zaleceniami producenta i według wskazówek na opakowaniu. Najlepiej wybierać te preparaty, które nie mają w składzie sztucznych barwników i konserwantów. Wiele firm produkuje nawet suplementy z czystkiem w wersji bio. Jeśli dobrze poszukasz, znajdziesz także preparaty stworzone specjalnie dla wegan - bez składników pochodzenia zwierzęcego.