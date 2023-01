To imię nosi zaledwie kilka dziewczynek w Polsce. Co oznacza?

Magdalena Raducha Dziecko? Tak, ale nie teraz. "Zwyczajnie nas nie stać"

Celia

To nieprzeciętne imię wywodzi się z języka łacińskiego, a dokładniej od używanego w starożytnym Rzymie nazwiska rodowego Caelius. Nazwisko to pochodzi od słowa caelum, które oznacza "niebo". Imię zyskało na popularności dopiero po 1600 roku i to za sprawą Williama Shakespeare’a, który nazwał tak postać ze swojej komedii pt. "Jak wam się podoba".

W Polsce imię to jest bardzo rzadko spotykane. W pierwszej połowie 2022 roku tylko dwie dziewczynki dostały imię Celia.

Kiara

Innym rzadkim imieniem żeńskim, nadanym w zeszłym roku jedynie dwa razy, jest Kiara. To spolszczenie włoskiej Chiary - imienia, które włosi wymawiają jako Kiara. Ma te same korzenie co pochodzące z języka łacińskiego imię Clara i oba imiona oznaczają "jasna, czysta, świetlista". To dzięki temu znaczeniu Kiara uważana jest za osobę życzliwą, przyjazną i wesołą.

Reklama

Władysława

Władysława to żeński odpowiednik słowiańskiego imienia Władysław, które zostało zapożyczone z języka czeskiego, jednak w Polsce pierwotnie zapisywano je jako Włodzisław. Wywodzi się od dwóch słów - "włodzi" i "slaw" oznaczających "tego, który zawładnął sławą".

Niegdyś niezwykle popularne imię żeńskie Władysława dziś odchodzi w zapomnienie. W pierwszej połowie 2022 roku na świat przyszły tylko dwie Władysławy.

Sawa

Istnieje kilka teorii dotyczących pochodzenia tego imienia. Niektórzy twierdzą, że Sawa to imię pochodzenia aramejskiego i oznacza "starca". Inni uważają, że jest to fonetyczny wariant męskiego imienia Saba, które w języku hebrajskim oznacza "zmianę" lub "zajęcie". Istnieją też teorie, że Sawa to imię słowiańskie, które zyskało na popularności dzięki legendzie o rybaku Warsie i syrenie Sawie, czyli opowieści o tym, jak powstała Warszawa.

Według danych tylko dwie dziewczynki w zeszłym roku dostały imię Sawa.

Cyntia

Niewiele więcej, bo jedynie trzy dziewczynki otrzymały równie oryginalne imię Cyntia. Pochodzi ono z języka greckiego, w którym oznacza "kobietę z góry Kynthos". Według mitologii to właśnie na tej górze narodziła się bogini Artemida wraz z bratem Apollinem. Cyntie to ponoć kobiety ambitne, które zawsze wytrwale dążą do zamierzonych celów.

Alma

Innym rzadkim imieniem żeńskim nadawanym w 2022 roku okazała się Alma. Wywodzi się z łacińskiego słowa "almus", które tłumaczy się jako "dobry, opiekujący się, karmiący". Słowo kojarzone jest z wyrażeniem "alma mater" - oznaczającym "matkę karmiąca".

Największa popularność imienia Alma przypadła na 1901 rok, jednakże w ubiegłym roku jedynie cztery dziewczynki dostały takie imię.