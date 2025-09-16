Ten grzyb to zagrożenie i fenomen. "Przyrodnicza sensacja" w Poznaniu

Oprac.: Kinga Kania

Na terenie Poznania odkryto "przyrodniczą sensację". Mowa o jednym z najrzadszych i najbardziej trujących grzybów w Europie - borowiku szatańskim. Do tej pory ten niezwykły gatunek pojawiał się tylko sporadycznie w innych regionach kraju.

O tym niezwykłym znalezisku poinformowała m.in. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Swoje oświadczenie poparła odkryciami leśnika i klasyfikatora grzybów Piotra Grzesia, znanego w przestrzeni internetowej również jako "Grzybów znawca".

"Na terenie miasta wyrosły krwistoborowiki szatańskie - rzadkie i chronione grzyby, które rosły w towarzystwie innego gatunku chronionego - gorzkoborowika korzeniastego" - poinformował ekspert.

    Jak zaznaczył, odkrycia dokonała Pani Małgorzata Hałas. Ten jednak niezwłocznie potwierdził rozpoznanie na miejscu.

    Niezwykłe odkrycie w Poznaniu. Ten grzyb to sensacja

    "Do tej pory w Wielkopolsce znane było tylko jedno stanowisko - w Nadleśnictwie Sieraków, gdzie pojawiają się regularnie. Teraz po raz pierwszy pokazały się w granicach Poznania!" - przekazał znawca.

    W Polsce występuje on bowiem bardzo sporadycznie i jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Notowany był głównie w południowej części kraju, zwłaszcza na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w okolicach Krakowa, na Pogórzu Karpackim oraz w Sudetach i Karpatach.

    Jego zbieranie jest stanowczo zabronione.

    "Przyrodnicza sensacja". Co wyróżnia tego grzyba?

    Borowik szatański, a właściwie krwistoborowik szatański, to rzadki i niezwykle trujący grzyb. Występuje on tylko w wyjątkowych warunkach, stąd określenie "przyrodnicza sensacja" - nadane mu przez Piotra Grzesia - jest bardzo trafne.

      Wyróżnia się masywnym wyglądem: ma jasny kapelusz, bulwiasty trzon z czerwonym odcieniem i rurki, które po uszkodzeniu - sinieją.

      Warto jednak pamiętać, że pomimo jego efektownego wyglądu, należy na niego bardzo uważać. Choć uchodzi za jednego z najbardziej niezwykłych grzybów w Europie, jest tym samym jednym z najbardziej trujących.

      Spożycie może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych, szczególnie, gdy zostanie zjedzony na surowo.

