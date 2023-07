Ten ginący polski motyl jest w Czerwonej Księdze. Tutaj można wziąć go na rękę

Niepylak apollo to jeden z największych motyli w Polsce. Jeszcze sto lat temu występował licznie w różnych miejscach kraju, zwłaszcza w Tatrach. Stopniowo jednak wymierał. Istnienie niepylaka apollo jest zagrożone do tego stopnia, że został on wpisany na światową listę ochrony (CITES). Dzięki naukowcom z Karkonoskiego Parku Narodowego obserwacja na żywo tego niezwykłego motyla będzie możliwa już dziś. Jak wygląda niepylak apollo i gdzie go można zobaczyć?

