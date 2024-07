Media ujawniły numer ostatniej działającej kabiny telefonicznej w niewielkiej miejscowości Murbach we Francji. Od tamtej pory turyści z różnych stron świata oszaleli na punkcie tej atrakcji turystycznej" i nieustannie próbują się do niej dodzwonić, by porozmawiać, jak dawniej. W środku zostawiono notes.