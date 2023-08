Wyobraź sobie, że bierzesz dwa tygodnie urlopu, odłączasz się od internetu, wszystkich innych rozpraszaczy i... nigdzie nie wyjeżdżasz. Zostajesz w domu. Brzmi dość pospolicie, a zarazem bardzo kusząco? Jeśli jesteś zwolennikiem takich wakacji, to jesteś już częścią nowego trendu o nazwie staycation. Angielski termin powstał z połączenia słów stay (zostać) oraz vacation (wakacje). Co to dokładnie znaczy i czy świat właśnie nie oszalał?