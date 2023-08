Latem chętniej sięgamy po sezonowe owoce i warzywa. Część z nich najlepiej trzymać na blacie kuchennym. Niestety wystarczy zaledwie dzień lub dwa, aby nad darami natury zaczęły fruwać uciążliwe roje. Co to za owady? Co zrobić, żeby się ich pozbyć? Podpowiadamy!